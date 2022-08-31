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{{ timeAgo('2022-08-31 13:30:00 -0500') }} football Edit

Recruiting Hawgs Podcast: Loaded list of visitors for Arkansas this weekend

Alex Trader & Mason Choate
The Recruiting Hawgs Podcast

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HawgBeat's Mason Choate and Alex Trader talk through the visitors Arkansas will host this weekend. The guys talk through last week's marquee matchup, Preps Preview, updates to the 2024 Rivals250 and more.

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