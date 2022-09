ARLINGTON, Texas — The Razorbacks fell 23-21 to the Texas A&M Aggies on Saturday night at AT&T Stadium. Here's how it happened:

First quarter

9:44 - Arkansas quarterback KJ Jefferson completes a pass to wide receiver Ketron Jackson, who scores from 32 yards out. The PAT is good, capping off a five-play, 69-yard drive for the Hogs.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KdXN0IGhvdyB3ZSBkcmV3IGl0IHVwIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby94RlBXclVjVTBJIj5waWMudHdpdHRlci5jb20veEZQV3JVY1UwSTwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBBcmthbnNhcyBSYXpvcmJhY2sgRm9vdGJhbGwgKEBS YXpvcmJhY2tGQikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SYXpv cmJhY2tGQi9zdGF0dXMvMTU3MzgxNDU5OTQ1OTI1ODM2OD9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

5:25 - Jefferson hits wide receiver Warren Thompson in stride for a 56-yard touchdown pass. The point after is good, and the Arkansas lead is 14 points.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IRSBHT05FIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby95eGZsbWc5d0NW Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20veXhmbG1nOXdDVjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBB cmthbnNhcyBSYXpvcmJhY2sgRm9vdGJhbGwgKEBSYXpvcmJhY2tGQikgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SYXpvcmJhY2tGQi9zdGF0dXMv MTU3MzgxODA5MjI1MzIyNDk2Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0 ZW1iZXIgMjQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Second quarter

8:45 - Texas A&M halves the deficit with a 10-yard touchdown pass from quarterback Max Johnson to wide receiver Evan Stewart on third down.

3:11 - Jefferson reaches over the top in an effort to get the ball over the goal line, but it comes loose and the Aggies return it 98 yards for a touchdown. A bad snap on the PAT preserves the Arkansas lead.

Half: Arkansas 14, Texas A&M 13

Third quarter

11:41 - Running back Devon Achane gives the Aggies their first lead of the game with a 9-yard touchdown. The PAT is good, and Arkansas trails by six points.

3:48 - The Aggies push the lead to two scores on a 31-yard field goal by Randy Bond.

Fourth quarter

10:05 - The Razorbacks are within a field goal after a read option that goes for a 6-yard touchdown for Jefferson. The PAT makes it 23-21.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IYWQgZW0gYWxsIGNyb3NzZWQgdXAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvL0VMNFdBNzI2VXciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9FTDRXQTcyNlV3PC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IEFya2Fuc2FzIFJhem9yYmFjayBGb290YmFsbCAoQFJh em9yYmFja0ZCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Jhem9y YmFja0ZCL3N0YXR1cy8xNTczODU0MzE2MzgwNjg0Mjg4P3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK

FINAL: Texas A&M 23, Arkansas 21