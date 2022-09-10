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Scoring Updates: Arkansas 21, South Carolina 9

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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The No. 16 Arkansas Razorbacks are gearing up for their SEC opener against the South Carolina Gamecocks.

The Hogs will be without key defensive backs Jalen Catalon and Myles Slusher, yet they enter the contest as nine-point favorites against Gamecocks quarterback Spencer Rattler and company.

HawgBeat has you covered with live updates throughout the game below:

Pregame:

~ The team was without captain Jalen Catalon and nickel Myles Slusher in pregame warmups. Latavious Brini and Jayden Johnson were announced in the starting lineup.

~ Running back Dominique Johnson was dressed in warmups and is likely a game-time decision.

~ Arkansas won the toss and elected to defer to the second half, so the Gamecocks will start with the ball.

First quarter

6:42 - Rocket Sanders punches it in from a yard out to give the Hogs the lead. Cam Little connects on the PAT, and it’s 7-0 Arkansas.

3:32 - Gamecock K Mitch Jeter brings the score to 7-3 with a 28-yard field goal.

Second quarter

14:28 - Sanders finds the end zone again, this time from 11 yards out. The Hogs lead 14-3 after the PAT.

8:13 - Rashod Dubinion scores his first collegiate TD from 1 yard out. Little improves to 3-3 on extra points, making it 21-3.

2:56 - The Gamecocks finally get in for six points with a 7-yard run from MarShawn Lloyd. The PAT is no good, so Arkansas leads 21-9.

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