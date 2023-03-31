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Scouting Report: Arkansas Razorbacks vs Alabama Crimson Tide series preview

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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FAYETTEVILLE — The win column eluded the Razorbacks last Saturday as they dropped both halves of a doubleheader to top-ranked LSU, but with a new weekend comes a new opportunity.

The Alabama Crimson Tide is visiting Baum-Walker Stadium for a three-game set beginning Friday night, entering the third week of league play 2-4 with series losses at Florida and against Kentucky.

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