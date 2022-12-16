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Several schools trying to poach Hog commits

Several Arkansas commits are being courted by other schools to potentially flip their commitments.
Several Arkansas commits are being courted by other schools to potentially flip their commitments. (Twitter)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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With Early Signing Day just six days away, several schools are looking to poach Arkansas recruits and gain their signature.

The tight ends in the 2023 class and those whose lead recruiter was former tight ends coach Dowell Loggains were particularly targeted as Loggains took the offensive coordinator job at South Carolina.

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