PHNjcmlwdCBzcmM9J2h0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZXRhZ21hbmFnZXIuY29t L2d0YWcvanM/aWQ9Ry03NjRINEtHMUI0JyB0eXBlPSd0ZXh0L2phdmFzY3Jp cHQnPjwvc2NyaXB0Pgo8c2NyaXB0PgogIHdpbmRvdy5kYXRhTGF5ZXIgPSB3 aW5kb3cuZGF0YUxheWVyIHx8IFtdOwogIGZ1bmN0aW9uIGd0YWcoKXtkYXRh TGF5ZXIucHVzaChhcmd1bWVudHMpO30KICBndGFnKCdqcycsIG5ldyBEYXRl KCkpOwogIGd0YWcoJ2NvbmZpZycsICdHLTc2NEg0S0cxQjQnLCB7CiAgICBw YWdlX2xvY2F0aW9uOiB3aW5kb3cubG9jYXRpb24uaHJlZiwKICAgIHBhZ2Vf cGF0aDogd2luZG93LmxvY2F0aW9uLnBhdGhuYW1lLAogICAgcGFnZV90aXRs ZTogd2luZG93LmRvY3VtZW50LnRpdGxlLAogICAgcGFnZV9ydW5uaW5nX3Rl Y2g6ICJhbmd1bGFyIiwKICAgIGRlYnVnX21vZGU6ICdmYWxzZScKICB9KTsK PC9zY3JpcHQ+Cgo=
PHNjcmlwdD4KICBhbmd1bGFyLm1vZHVsZSgncml2YWxzJykucnVuKGZ1bmN0 aW9uKGdvb2dsZUFuYWx5dGljc1NlcnZpY2UpIHsKICAgIGdvb2dsZUFuYWx5 dGljc1NlcnZpY2Uuc2V0R2FDbGllbnRJZCgnRy03NjRINEtHMUI0Jyk7CiAg fSk7Cjwvc2NyaXB0PgoK
Advertisement
News More News
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
ago football Edit

Social media reacts to Arkansas' 21-17 loss to No. 24 Texas A&M

Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu Y29tL2VtYmVkL194ZGF5bm5TVDdJP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=

Inside the confines of AT&T Stadium on Saturday, Arkansas (3-2, 1-1 SEC) was defeated by the No. 24 Texas A&M Aggies (4-1, 2-0 SEC), 21-17, in front of an announced crowd of 60,928 in Arlington, Texas.

The first half was as close as it gets for the Razorbacks and Aggies, as each team had a rushing touchdown, passing touchdown and multiple bone-headed mistakes that led to a 14-14 tie.

Highlighting the first two quarters was punter Devin Bale's 25-yard run on a fourth-and-15 fake punt. Bale led the Hogs in rushing at halftime, as running backs Ja'Quinden Jackson and Braylen Russell had a combined 20 yards on seven carries.

In the second half, Arkansas' defense stepped up to the plate and held Texas A&M to a 4-for-13 mark on third down and 286 total yards throughout the entire contest.

Arkansas quarterback Taylen Green's passing game was thwarted by the Aggies' secondary, as he finished 23-for-41 in the pocket with 279 yards, one touchdown and one interception. A fumble by Green that was recovered by Texas A&M with under two minutes to go sealed the victory for the Aggies, who have won 12 out of the last 13 matchups between the two programs.

Throughout and following the loss, Arkansas fans and media made their opinions known about the football team on social media:

Advertisement

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

First Quarter

Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaG8mIzM5O3MgcmVhZHkgZm9yIHNvbWUgZm9vdGJhbGwgaW4gSmVy cnkgV29ybGQ/ISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vYU5QRjM5Skt5NCI+ cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2FOUEYzOUpLeTQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUmVk ZGl0Q0ZCIChAUmVkZGl0Q0ZCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL1JlZGRpdENGQi9zdGF0dXMvMTg0MDExNDAzNDUyMTMyMTcyOD9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZmkiIGRpcj0i bHRyIj5URCBBUktBTlNBUyEhISEhISEhISBHcmVlbiB0byBUZVNsYWEhISEh ISAgNzUgeWFyZHMuPC9wPiZtZGFzaDsgVHJleSBTY2hhYXAgKEBUcmV5U2No YWFwKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RyZXlTY2hhYXAv c3RhdHVzLzE4NDAxMTUwNDQ5NDk4Mjc4MjE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+U2VwdGVtYmVyIDI4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGF04oCZcyBob3cgeW91IHN0YXJ0IGEgZm9vdGJhbGwgZ2FtZS48 L3A+Jm1kYXNoOyBKQyBIb29wcyAoQEphY2tzb25Db2xsaWVyKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0phY2tzb25Db2xsaWVyL3N0YXR1cy8x ODQwMTE1MzEyOTk1NTEyMzI1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRl bWJlciAyOCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5ncmVhdCBzdGFydPCfkoA8L3A+Jm1kYXNoOyBKYXlsaW4gV2lsbGlh bXMgKEBKYXlfTVdpbGxpYW1zXykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9KYXlfTVdpbGxpYW1zXy9zdGF0dXMvMTg0MDExNTI3MzI4MzU5MjQ1 NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjgsIDIwMjQ8L2E+ PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0 Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+ PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BbWF6aW5nIGVzY2FwZSBhbmQgcGVyZmVjdCBib21iIGJ5IFRHISEg SG9ncyBsZWFkIGl0IDctMCE8L3A+Jm1kYXNoOyBEQVZJRCBCQVpaRUwgKEBE YXZpZEJhenplbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EYXZp ZEJhenplbC9zdGF0dXMvMTg0MDExNTY2ODkyODA5MDU4Nj9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIG1lYW4gdGhhdCB3YXMgYWJzb2x1dGVseSBhIHBlcmZlY3QgdGhy b3cgQUdBSU4gZ29pbmcgdG8gaGlzIGxlZnQgYnkgR3JlZW4uIFdvdy4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1dQUz9zcmM9aGFz aCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1dQUzwvYT48L3A+Jm1kYXNo OyBKb24gV2lsbGlhbXMgKEByYWRpb2pvbmRlZWspIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vcmFkaW9qb25kZWVrL3N0YXR1cy8xODQwMTE1Nzcx NjgwMzk1NzI0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyOCwg MjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4zIGFuZCBvdXQgZm9yIEEmYW1wO00sIHRoZXkgd2lsbCBwdW50IHRv IHRoZSBIb2dzPC9wPiZtZGFzaDsgVHJleSBTY2hhYXAgKEBUcmV5U2NoYWFw KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RyZXlTY2hhYXAvc3Rh dHVzLzE4NDAxMTYwMjc2NTQyNzk1ODM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ U2VwdGVtYmVyIDI4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HcmVhdCBwbGF5IGJ5IFRheWxlbiBHcmVlbiBoZXJlLiBBdm9pZHMg YSBzYWNrLCBrZWVwcyBoaXMgZXllcyB1cCBmaWVsZCBhbmQgZmluZHMgVGVT bGFhIGZvciB0aGUgdG91Y2hkb3duLiA8YnI+PGJyPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vcDU5YlV6V1lPbiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3A1OWJVeldZ T248L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRGFuaWVsIEZhaXIgKEBEYW5GYWlyODgpIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGFuRmFpcjg4L3N0YXR1cy8x ODQwMTE2MDEzMzUxOTY1MDkxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRl bWJlciAyOCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BbmQgdGhlIGRlZmVuc2UgZm9yY2VzIGEgMy1hbmQtb3V0LiBCYWQg b3ZlcnRocm93IGZyb20gTWFyY2VsIFJlZWQgb24gdGhpcmQgZG93biwgYnV0 IERvbmVpa28gU2xhdWdodGVyIGhhZCBnb29kIGNvdmVyYWdlLiBBcmthbnNh cyB0YWtlcyBvdmVyIGF0IGl0cyBvd24gMzMuPC9wPiZtZGFzaDsgSmFja3Nv biBGdWxsZXIgKEBqYWNrc29uZnVsbGVyMTYpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vamFja3NvbmZ1bGxlcjE2L3N0YXR1cy8xODQwMTE2MzMw ODM1NjE1NzY0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyOCwg MjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IT0dTIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9yV2t1RVBQcTlPIj5w aWMudHdpdHRlci5jb20vcldrdUVQUHE5TzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBTaWNr b3MgQ29tbWl0dGVlIChAU2lja29zQ29tbWl0dGVlKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NpY2tvc0NvbW1pdHRlZS9zdGF0dXMvMTg0MDEx NzU3ODE5MjA2MDcwMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIg MjgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Tb3VuZHMgd2VpcmQgYnV0IEkgdGhpbmsgSG9ncyBEIGlzIFJFQUxM WSBnb29kLiBXaGljaCBpbiB0dXJuIG1ha2VzIHRoZSBvZmZlbnNlIGxvb2sg YSBsb3QgQmV0dGVyIHRoYW4gaXQgcmVhbGx5IGlzLiBUb3RhbCBvcHBvc2l0 ZSBvZiBhbnkgdGVhbSBpbiByZWNlbnQgbWVtb3J5LjwvcD4mbWRhc2g7IEV2 YW4gR3JlZW53b29kIChASmVncmVlbndvb2QxKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0plZ3JlZW53b29kMS9zdGF0dXMvMTg0MDExNzczMzYw Mzg0ODI0NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjgsIDIw MjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UYXlsZW4gR3JlZW4gaXMgcnVubmluZyBmb3IgaGlzIGxpZmUgb24g ZXZlcnkgcGFzcy4gRGVzcGl0ZSB0aGUgZWxlY3RyaWMgc3RhcnQsIHRoZSBU QU1VIERMIGlzIGRvbWluYXRpbmcgdXAgZnJvbnQgYWdhaW5zdCB0aGUgSG9n cyYjMzk7IE9MLiA8YnI+PGJyPkFnZ2llcyB0YWtlIG92ZXIgYXQgdGhlaXIg b3duIDMwIGFmdGVyIGFuIEFya2Fuc2FzIDMtYW5kLW91dC48L3A+Jm1kYXNo OyBKYWNrc29uIEZ1bGxlciAoQGphY2tzb25mdWxsZXIxNikgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qYWNrc29uZnVsbGVyMTYvc3RhdHVzLzE4 NDAxMTc4MTkxNzE1NjE5MDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVt YmVyIDI4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NaXNzZWQgdGFja2xlIGluIHRoZSBBcmthbnNhcyBzZWNvbmRhcnkg bGVhZHMgdG8gYSBiaWcgcGxheSB0b3VjaGRvd24gZm9yIHRoZSBBZ2dpZXMu IDxicj48YnI+VGllZCB1cCBhdCA3LjwvcD4mbWRhc2g7IEpDIEhvb3BzIChA SmFja3NvbkNvbGxpZXIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v SmFja3NvbkNvbGxpZXIvc3RhdHVzLzE4NDAxMTg0NjQzMjI2OTk1NDU/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UT1VDSERPV04gQUdHSUVTLiA8YnI+PGJyPkEmYW1wO00gZ2V0cyBh biBleHBsb3NpdmUgc2NvcmUgb2YgdGhlaXIgb3duLiBSZWVkIGhpdHMgTm9h aCBUaG9tYXMgb24gYW4gb3V0LiBBIG1pc3NlZCB0YWNrbGUgYXJvdW5kIHRo ZSA0MCBtYWtlcyBpdCBzbW9vdGggc2FpbGluZyBmb3IgVGhvbWFzIHRvIGZp bmQgdGhlIGVuZCB6b25lLiBJdCYjMzk7cyBhIDU4LXlhcmQgcGxheS4gPGJy Pjxicj5UZXhhcyBBJmFtcDtNIDcsIEFya2Fuc2FzIDcuIDxicj4xMDoyOCwg MXN0Ljxicj48YnI+RHJpdmU6IDMgcGxheXMsIDcwIHlhcmRzLCAxOjA2Ljwv cD4mbWRhc2g7IPCdlYvwnZWj8J2VkvCdlafwnZWa8J2VpCDwnZWDLiDwnZS5 8J2Vo/CdlaDwnZWo8J2VnyAoQFRyYXZpc19MX0Jyb3duKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RyYXZpc19MX0Jyb3duL3N0YXR1cy8xODQw MTE4NDQ0ODExMDY3NjA2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJl ciAyOCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XYXN0ZSBhIHBvc3Nlc3Npb24gYW5kIGltbWVkaWF0ZWx5IHBheSBm b3IgaXQuICBTdGFydGluZyB3aXRoIHNvIHNvIHB1bnQgb3V0IG9mIGJvdW5k cyBpbnN0ZWFkIG9mIGJ1cnlpbmcgdGhlbSBkZWVwLjwvcD4mbWRhc2g7IEZh a2UgV2FsbHkgSGFsbCAoQEZha2VXYWxseUhhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vRmFrZVdhbGx5SGFsbC9zdGF0dXMvMTg0MDExODYz MDQ3MTU4NTg0Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjgs IDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UUklDS0VSWTwvcD4mbWRhc2g7IEFya2Fuc2FzIFJhem9yYmFjayBG b290YmFsbCAoQFJhem9yYmFja0ZCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL1Jhem9yYmFja0ZCL3N0YXR1cy8xODQwMTIwNjMwNDIwNjIzNDcy P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyOCwgMjAyNDwvYT48 L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48 L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GQUtFISEhISEhICBBIEZha2UgcHVudCBhbmQgQXJrYW5zYXMgZ2V0 cyB0aGUgZmlyc3QgZG93bi48L3A+Jm1kYXNoOyBUcmV5IFNjaGFhcCAoQFRy ZXlTY2hhYXApIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVHJleVNj aGFhcC9zdGF0dXMvMTg0MDEyMDYxMDI2NzI0Njg2ND9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TQ09UVCBGT1VOVEFJTiBZT1UgTUFEIE1BTjwvcD4mbWRhc2g7IEJl biBEZXZpbmUgKEBCZW5EZXZpbmUxNSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9CZW5EZXZpbmUxNS9zdGF0dXMvMTg0MDEyMDcwOTQyODk4MjEz MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjgsIDIwMjQ8L2E+ PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0 Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+ PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TYW0gUGl0dG1hbiBnb2luZyBmdWxsIHlvbG8gdG9kYXkgYW5kIEkm IzM5O20gaGVyZSBmb3IgaXQ8L3A+Jm1kYXNoOyBDb25ub3IgTyYjMzk7R2Fy YSAoQGNqb2dhcmEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY2pv Z2FyYS9zdGF0dXMvMTg0MDEyMDk2NDE2MTM5Mjk3ND9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5J4oCZdmUgYWx3YXlzIGJlZW4gYSBodWdlIGZhbiBvZiBvdXIgc3Bl Y2lhbCB0ZWFtcy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo dGFnL1dQUz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1dQ UzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKb24gV2lsbGlhbXMgKEByYWRpb2pvbmRlZWsp IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vcmFkaW9qb25kZWVrL3N0 YXR1cy8xODQwMTIxMTM5NjEzMjk5MDYxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PlNlcHRlbWJlciAyOCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ub3VjaGRvd24gQXJrYW5zYXMhIEph4oCZUXVpbmRlbiBKYWNrc29u IGZyb20gZWlnaHQgeWFyZHMgb3V0Ljxicj48YnI+SG9ncyBsZWFkIDE0LTcu PC9wPiZtZGFzaDsgSkMgSG9vcHMgKEBKYWNrc29uQ29sbGllcikgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KYWNrc29uQ29sbGllci9zdGF0dXMv MTg0MDEyMTQzMjgyMDU5Mjc4OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0 ZW1iZXIgMjgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0ienh4IiBkaXI9 Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1h1c1lsUHUwcEsiPmh0dHBz Oi8vdC5jby9YdXNZbFB1MHBLPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v N2J0dTVlZ09NeiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzdidHU1ZWdPTXo8L2E+PC9w PiZtZGFzaDsgV29vUGlnSGFwcGluZXNzIChAV29vUGlnSGFwcGluZXNzKSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1dvb1BpZ0hhcHBpbmVzcy9z dGF0dXMvMTg0MDEyMTQyNzUwNjEzMTQwMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Cb2JieSBQIGNvb2tpbmc8L3A+Jm1kYXNoOyBFLkcg8J+QlyAoQEVH TGFmbGFyZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FR0xhZmxh cmUvc3RhdHVzLzE4NDAxMjEzNTY5Mjg2NDc1ODk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Xb3cgLiAuIC4gTm9ib2R5IGFjY291bnRlZCBmb3IgdGhlIHB1bnRl ciBoZXJlLCBPUiB0aGF0IG1hbiBpbiBtb3Rpb24uIExvb2sgaG93IHdpZGUg b3BlbiBoZSBpcyBpZiB0aGV5IHdhbnRlZCB0byB0b3NzIGhpbSB0aGUgYmFs bCEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL3NwZWNp YWx0ZWFtcz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I3Nw ZWNpYWx0ZWFtczwvYT4gVGhhdHMgb25lIEhFQ0sgb2YgYSBjb2FjaGluZyBq b2IgYnkgQXJrYW5zYXMhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby91bG5WUmpx Nmk1Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vdWxuVlJqcTZpNTwvYT48L3A+Jm1kYXNo OyBDaHJpcyBGb3JlIChAY2hyaXNjZm9yZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9jaHJpc2Nmb3JlL3N0YXR1cy8xODQwMTIxNTc5NjA4Mzcx Mjk1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyOCwgMjAyNDwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ib2dzIHB1bnRlciB0b29rIG9mZiBsaWtlIEphY2sgU3BhcnJvdyBv biB0aGUgZmFrZSDwn5iC8J+YgvCfmIIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L093QWhYbWhmdWsiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9Pd0FoWG1oZnVrPC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IPCfhbHvuI8g8J2VjyAoQGJyeWNlamFsbGRheSkgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9icnljZWphbGxkYXkvc3RhdHVzLzE4 NDAxMjE2NTA5NDkzNjE4MzQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVt YmVyIDI4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ib2dzIG1pZ2h0IGJlIGdvb2Q8L3A+Jm1kYXNoOyBDaGFkIENvbGVt YW4gKEBIYXNodGFnQ2hhZCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9IYXNodGFnQ2hhZC9zdGF0dXMvMTg0MDEyMTgyODEzMzUzMTkzMz9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UeWxlciBXaGl0ZSBib29tcyBhIDU4LXlhcmQgcHVudCBhbmQgQXJr YW5zYXMgaGFzIHRoZSBiYWxsIGF0IHRoZWlyIG93biA4LiBJdCB3b3VsZCBi ZSBuaWNlIGlmIEEmYW1wO00gY291bGQga2luZGEsIGxpa2UsIGdldCBhIHN0 b3AgaGVyZS4uPC9wPiZtZGFzaDsgTWFyayBQYXNzd2F0ZXJzIChAbWJwUml2 YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL21icFJpdmFscy9z dGF0dXMvMTg0MDEyMzEzMzkwODM3Mzg4ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Hb3R0YSBzdG9wIHNob290aW5nIG91ciBzZWx2ZXMgaW4gdGhlIGZv b3QhPC9wPiZtZGFzaDsgUnVzc2VsbCBIZW5kcml4IChAQmlnQV81MDEpIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmlnQV81MDEvc3RhdHVzLzE4 NDAxMjM4OTYwMDA5MDE1ODI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVt YmVyIDI4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KdXN0IGhvdyB3ZSBhbGwgcHJlZGljdGVkIGl0Li4uIEFya2Fuc2Fz IHB1bnRlciBEZXZpbiBCYWxlIHRoZSBsZWFkaW5nIHJ1c2hlciBhdCB0aGUg ZW5kIG9mIHRoZSBmaXJzdCBxdWFydGVyLjwvcD4mbWRhc2g7IE5pY2sgTHV0 dHJlbGwgKEBuaWNrbHV0dGllKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL25pY2tsdXR0aWUvc3RhdHVzLzE4NDAxMjQxNTgxNzg2Njg3Njg/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaGF0IGEgc2hvdCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTGtxeThT eDZRWCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL0xrcXk4U3g2UVg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg SkMgSG9vcHMgKEBKYWNrc29uQ29sbGllcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9KYWNrc29uQ29sbGllci9zdGF0dXMvMTg0MDEyNDE1ODE2 NTg1MjM3Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjgsIDIw MjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Second Quarter

Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NaXNzZWQgaHVnZSBoYW5kcyB0byB0aGUgZmFjZSBvbiBMYW5kb24g SmFja3NvbjwvcD4mbWRhc2g7IFRyZXkgU2NoYWFwIChAVHJleVNjaGFhcCkg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UcmV5U2NoYWFwL3N0YXR1 cy8xODQwMTI1NjIxNDE2MTQ1NDA2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNl cHRlbWJlciAyOCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5MYW5kb24gSmFja3NvbiBnb3Qgc2hvdmVkIHRvIHRoZSBncm91bmQg YnkgaGlzIGZhY2VtYXNrIGJ1dCBubyBjYWxsLiBQcmV0dHkgb2J2aW91cyBj YWxsIHRvIG1ha2UgdGhlcmUuPC9wPiZtZGFzaDsgSkMgSG9vcHMgKEBKYWNr c29uQ29sbGllcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KYWNr c29uQ29sbGllci9zdGF0dXMvMTg0MDEyNTg1MDA3Mjg5NTc5NT9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NYXJjZWwgUmVlZCBoYXMgZm9yZXZlciB0byB0aHJvdywgYW5kIGhl IGZpbmFsbHkgZmluZHMgQ3lydXMgQWxsZW4gZm9yIGEgZ2FpbiBvZiBhIGJp ZyBmaXJzdCBkb3duIGludG8gQXJrYW5zYXMgdGVycml0b3J5LjwvcD4mbWRh c2g7IE1hcmsgUGFzc3dhdGVycyAoQG1icFJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9tYnBSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE4NDAxMjcwNzE2 NTk0NzEwODE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI4LCAy MDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5PdXIgcGFzcyBydXNoIGlzIGFic29sdXRlbHkgYWJ5c21hbOKApjwv cD4mbWRhc2g7IHBpbnRvIChAcGludG80NzkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vcGludG80Nzkvc3RhdHVzLzE4NDAxMjcwOTczNzQ3NTMx NDI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI4LCAyMDI0PC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj40dGggYW5kIDIgZm9yIEEmYW1wO00gZnJvbSB0aGUgSG9ncyAzOCwg ZmFsc2Ugc3RhcnQgNTUgb2ZmZW5zZS4gIEFnZ2llcyB3aWxsIHB1bnQgbm93 LjwvcD4mbWRhc2g7IFRyZXkgU2NoYWFwIChAVHJleVNjaGFhcCkgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UcmV5U2NoYWFwL3N0YXR1cy8xODQw MTI3NTQ3ODA5Mzk0OTY0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJl ciAyOCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Gb3IgdGhlIHNlY29uZCBzdHJhaWdodCBkcml2ZSwgQXJrYW5zYXMg c3RhcnRzIGluc2lkZSB0aGVpciBvd24gMTAuPC9wPiZtZGFzaDsgTWFyayBQ YXNzd2F0ZXJzIChAbWJwUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL21icFJpdmFscy9zdGF0dXMvMTg0MDEyNzc1MDIwMTYyMjkxNj9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjgsIDIwMjQ8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UZXhhcyBBJmFtcDtNIGZvcmNlcyBhbiBBcmthbnNhcyBmdW1ibGUg b24gdGhlIEhvZ3MmIzM5OyBvd24gOS15YXJkIGxpbmUgYW5kIHRoZSBBZ2dp ZXMgbm93IGhhdmUgMXN0IGFuZCBnb2FsLiBGcmVlIHJ1c2hlciByaWdodCBv ZmYgdGhlIGVkZ2UuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz aHRhZy9XUFM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNX UFM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWFzb24gQ2hvYXRlIChAQ2hvYXRlTWFzb24p IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2hvYXRlTWFzb24vc3Rh dHVzLzE4NDAxMjg5MDg5NDkzMjQxNzM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ U2VwdGVtYmVyIDI4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ob2JvZHkgaGFzIHN0b3BwZWQgQXJrYW5zYXMgdGhpcyBlbnRpcmUg c2Vhc29uIGV4Y2VwdCBBcmthbnNhcy4gRXZlcnkgZ2FtZS4gTmV2ZXIgZmFp bHMuPC9wPiZtZGFzaDsgVHlsZXIgRGF2aXMgKEBUeWxlckRhdmlzOTMpIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVHlsZXJEYXZpczkzL3N0YXR1 cy8xODQwMTI5NDIyODEwMDIyMjc2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNl cHRlbWJlciAyOCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TdG9wIHJ1bm5pbmcgUUIgcmVhZHMhISEgVGhpcyBpcyBjbGVhcmx5 IG5vdCB0aGUgZ2FtZSBmb3IgaXQgaWYgd2UgYXJlbuKAmXQgZ29pbmcgdG8g YmxvY2sgYW55b25lPC9wPiZtZGFzaDsg8J+Fse+4jyDwnZWPIChAYnJ5Y2Vq YWxsZGF5KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2JyeWNlamFs bGRheS9zdGF0dXMvMTg0MDEyOTEzOTAwNjY0ODY3Nz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BcmthbnNhcyBpcyBBcmthbnNhc+KAmSBiaWdnZXN0IGVuZW15IGlu IHRvdWdoIGdhbWVzLiA8YnI+PGJyPkVzc2VudGlhbGx5IGhhbmRpbmcgQSZh bXA7TSBhIHRvdWNoZG93biB3aXRoIG5vIHdvcmsgb24gdGhlaXIgcGFydC4g SnVzdCBhYnNvbHV0ZWx5IG1pbmQgYmxvd2luZy48L3A+Jm1kYXNoOyBaYWNo YXJ5IEhhbGwgKEBXeFphY2hhcnkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vV3haYWNoYXJ5L3N0YXR1cy8xODQwMTI5NjA0NDIzNDc1NTA5P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyOCwgMjAyNDwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UYXlsZW4gR3JlZW4gY2Fu4oCZdCBkbyBhIHJlYWQgb3B0aW9uIHRv IHNhdmUgaGlzIGxpZmU8L3A+Jm1kYXNoOyBHcmlzc29tIChAR3Jpc3NvbU9u WCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Hcmlzc29tT25YL3N0 YXR1cy8xODQwMTI5NjAyNDY0NjQ5NjU2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PlNlcHRlbWJlciAyOCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZSBoYXZlIHRvIHN0b3AgdGhyb3dpbmcgaXQgdG8gIzU8L3A+Jm1k YXNoOyBKYXZvbnRlZSBIZXJuZG9uIChASmF2b250ZWVIZXJuZG9uKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0phdm9udGVlSGVybmRvbi9zdGF0 dXMvMTg0MDEzMDgzMjM1MjMyNTc5MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5T ZXB0ZW1iZXIgMjgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UYXlsZW4gR3JlZW4gaGFzbiYjMzk7dCBiZWVuIHNhY2tlZCB5ZXQs IGJ1dCwgVGV4YXMgQSZhbXA7TSBoYXMgZm91ciBxdWFydGVyYmFjayBoaXRz IGFuZCBoYXMgY2hhc2VkIGhpbSBmcm9tIHRoZSBwb2NrZXQgYWJvdXQgYSBo YWxmIGRvemVuIHRpbWVzIGluIHRoaXMgZmlyc3QgaGFsZi4gPGJyPjxicj5U aGUgQWdnaWVzIGp1c3QgZm9yY2VkIGFuIEFya2Fuc2FzIHRocmVlLWFuZC1v dXQuPC9wPiZtZGFzaDsgU2hhd24gTWNGYXJsYW5kIChATWNGYXJsYW5kX1No YXduKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01jRmFybGFuZF9T aGF3bi9zdGF0dXMvMTg0MDEzMDkyNzg4NTcwMTM5MD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5MaXR0bGUgdG9vIGNsb3NlIGZvciBjb21mb3J0IG1vc3Qgb2YgdGhl IHNlYXNvbiBvbiB0ZWFtbWF0ZXMgZ2V0dGluZyB0b28gY2xvc2UgdG8gU2F0 ZWduYSBvbiBwdW50IHJldHVybnMuPC9wPiZtZGFzaDsgSkMgSG9vcHMgKEBK YWNrc29uQ29sbGllcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9K YWNrc29uQ29sbGllci9zdGF0dXMvMTg0MDEzMTg3NDMzODc3MTEyOD9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZSBjYW7igJl0IGJsb2NrIGFueW9uZTwvcD4mbWRhc2g7IERBTU4g 8J+FsO+4j3JrYW5zYXMg8J+QlyAoQERhbW5Ib2dzKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RhbW5Ib2dzL3N0YXR1cy8xODQwMTMyMjcxMTcw MzY3OTg4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyOCwgMjAy NDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgc3BlZWQgb24gdGhpcyBBZ2dpZSBkZWZlbnNlIGlzIGEgbGls IGRpZmZlcmVudCB0aGFuIHdoYXQgdGhlIEhvZ3MgaGF2ZSBzZWVuIHRvIGRh dGUuIEdvbm5hIGJlIHRvdWdoIHRvIHdpbiB0aGlzIG9uZSB3aXRoIHRoZSBR QiBzY3JhbWJsZSBnYW1l4oCmIGxldOKAmXMgZ2V0IGl0IFBldHJpbm8hISA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvV1BTP3NyYz1o YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jV1BTPC9hPvCfkJfwn5CX 8J+QlzwvcD4mbWRhc2g7IENsaW50IFN0b2VybmVyIChAQ2xpbnRTdG9lcm5l cikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DbGludFN0b2VybmVy L3N0YXR1cy8xODQwMTMyMjM1OTUwOTkzODAzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPlNlcHRlbWJlciAyOCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UYXlsZW4gR3JlZW4gaXMgcmF0dGxlZC4gSGFzIG5vIHRpbWUgdG8g dGhyb3csIEFnZ2llcyBpbiB0aGUgYmFja2ZpZWxkIG9uIHByZXR0eSBtdWNo IGV2ZXJ5IHBsYXksIGFuZCBoZSBsb29rcyBoZXNpdGFudCBvbiBhbnkgZGVj aXNpb25zIG9mIGxhdGUuIDxicj48YnI+SGUgaGFzIHRvIHNldHRsZSBkb3du IGZvciBBcmthbnNhcyB0byB3aW4gdGhpcyBnYW1lLjwvcD4mbWRhc2g7IEpD IEhvb3BzIChASmFja3NvbkNvbGxpZXIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vSmFja3NvbkNvbGxpZXIvc3RhdHVzLzE4NDAxMzI2Njk1NjYy NjM0MTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI4LCAyMDI0 PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BcmthbnNhcyBvZmZlbnNlIGJlIGxpa2UgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90LmNvLzg1cmJVa0JGbWMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS84NXJiVWtCRm1j PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFphY2hhcnkgSGFsbCAoQFd4WmFjaGFyeSkgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9XeFphY2hhcnkvc3RhdHVzLzE4 NDAxMzM1NTc5MTE0OTQ4NjM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVt YmVyIDI4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BbmRyZXcgSGFuZHN0cm9uZyBrZWVwaW5nIHVzIGFsaXZlPC9wPiZt ZGFzaDsgQ29ubm9yIE/igJlCcnlhbiAoQENvbm5vck9icnlhbjUpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29ubm9yT2JyeWFuNS9zdGF0dXMv MTg0MDEzNDg0MTMxNDIyNjUxOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0 ZW1iZXIgMjgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BJmFtcDtNIERlZmVuc2l2ZSBsaW5lIGRvbWluYXRlZCBIb2cgb2Zm ZW5zZSBsYXN0IHllYXIgYW5kIGl0IGFwcGVhcnMgdG8gYmUgdGhlIHNhbWUg dG9kYXkgdGhyb3VnaCBvbmUgaGFsZi4uLndlJiMzOTtsbCBzZWUgaWYgQlAg Y2FuIGRpYWwgdXAgYW55dGhpbmcgdG8gaGVscCB3aXRoIHRoZSBzdHJ1Z2ds ZTwvcD4mbWRhc2g7IERBVklEIEJBWlpFTCAoQERhdmlkQmF6emVsKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RhdmlkQmF6emVsL3N0YXR1cy8x ODQwMTM0OTAzOTM1MTY4NzUxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRl bWJlciAyOCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HcmVlbiBwaWNrZWQgb2ZmLiAgQWdnaWVzIGJhbGwgYXQgdGhlaXIg MzQ8L3A+Jm1kYXNoOyBUcmV5IFNjaGFhcCAoQFRyZXlTY2hhYXApIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVHJleVNjaGFhcC9zdGF0dXMvMTg0 MDEzNTgwMzE5Nzg5MTAyMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1i ZXIgMjgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JZiB0aGUgcmVjZWl2ZXIgZG9lc27igJl0IGNvbWUgYmFjayBvbiBh IGNvbWViYWNrIHJvdXRlIHRoYXTigJlzIHdoYXQgaGFwcGVucy4gQ29tZSBv biA1PC9wPiZtZGFzaDsg8J+Fse+4jyDwnZWPIChAYnJ5Y2VqYWxsZGF5KSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2JyeWNlamFsbGRheS9zdGF0 dXMvMTg0MDEzNjI4OTM4MDY1OTY0OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5T ZXB0ZW1iZXIgMjgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZnIiIGRpcj0i bHRyIj5TQUNLIERBTkNFISE8L3A+Jm1kYXNoOyBTaGFycHNwZWFyZSAoQFNo YXJwVHVzaykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TaGFycFR1 c2svc3RhdHVzLzE4NDAxMzY1ODg4MTIzMDA3NzY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IQUxGOiBBcmthbnNhcyAxNCwgVGV4YXMgQSZhbXA7TSAxNDxicj48 YnI+TGFuZG9uIEphY2tzb24gd2l0aCBoaXMgZmlyc3Qgc2FjayBvZiB0aGUg c2Vhc29uIHRvIHNlbmQgYm90aCB0ZWFtcyB0byB0aGUgbG9ja2VyIHJvb20u IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9XUFM/c3Jj PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNXUFM8L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgTWFzb24gQ2hvYXRlIChAQ2hvYXRlTWFzb24pIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2hvYXRlTWFzb24vc3RhdHVzLzE4NDAxMzY3 NjgxNjg4ODYzMDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI4 LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HcmVhdCBoYWxmIG9mIGZvb3RiYWxsLCBmcnVzdHJhdGluZyBmb3Ig QXJrYW5zYXMgYXQgdGltZXMuPGJyPjxicj5XZSBjYW4gd2luIHRoaXMgZ2Ft ZSBpZiB3ZSBjYW4gZ2V0IHRoZSBvZmZlbnNlIGZpZ3VyZWQgb3V0LiBPdXIg ZGVmZW5zZSBpcyBnb29kIGVub3VnaCB0byBrZWVwIHVzIGluIHRoaXMgZ2Ft ZS4gPGJyPjxicj5HbyBIb2dzLjwvcD4mbWRhc2g7IFphY2hhcnkgSGFsbCAo QFd4WmFjaGFyeSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9XeFph Y2hhcnkvc3RhdHVzLzE4NDAxMzY5ODA1ODEwMjgxNjU/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ib2dzIGZvcnR1bmF0ZSB0byBiZSB0aWVkIDE0LTE0Li4uSSYjMzk7 bGwgdGFrZSBpdC4uLi5zZWUgd2hhdCBraW5kIG9mIGFkanVzdG1lbnRzIEJQ IG1ha2VzIGluIDJuZDwvcD4mbWRhc2g7IERBVklEIEJBWlpFTCAoQERhdmlk QmF6emVsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RhdmlkQmF6 emVsL3N0YXR1cy8xODQwMTM3MzAyNjc0MTQ1MzE1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyOCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==

Third Quarter

Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TZWNvbmQgaGFsZiBpcyB1bmRlcndheSBoZXJlIGZyb20gQVQmYW1w O1QgU3RhZGl1bS4gTWFyY2VsIFJlZWQganVzdCBvdmVydGhyZXcgYSB3aWRl IG9wZW4gTm9haCBUaG9tYXMgb24gd2hhdCB3b3VsZCBoYXZlIGJlZW4gYSBU RCwgYnV0IE5pY28gRGF2aWxsaWVyIGdldHMgY2FsbGVkIGZvciByb3VnaGlu ZyB0aGUgcGFzc2VyLjwvcD4mbWRhc2g7IEphY2tzb24gRnVsbGVyIChAamFj a3NvbmZ1bGxlcjE2KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2ph Y2tzb25mdWxsZXIxNi9zdGF0dXMvMTg0MDE0MjQyMTQyMzk5MzEzMT9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GbGFnIG9uICMwIHdhcyBsZWdpdCwgYnV0IHNob3VsZOKAmXZlIGJl ZW4gb2Zmc2V0dGluZy4gICBIZSB3YXMgaGVsZCBiYWRseSBjb21pbmcgdGhy b3VnaCB0aGUgbGluZS48L3A+Jm1kYXNoOyBCcmFuZG9uIEhvcGtpbnMgKEBk cGlnZ2xlcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9kcGlnZ2xl ci9zdGF0dXMvMTg0MDE0Mjc3NjE4MjE0NTQyOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BbmRyZXcgQXJtc3Ryb25nIGlzIHN1Y2ggYSBiYWxsZXIuPC9wPiZt ZGFzaDsgQm9iYnkgQm9uZXMgKEBtckJvYmJ5Qm9uZXMpIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbXJCb2JieUJvbmVzL3N0YXR1cy8xODQwMTQz ODg4OTIyNjYxMzEyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAy OCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BcmthbnNhcyB0aWdodCBlbmQgTHVrZSBIYXN6IG1ha2VzIGhpcyBm aXJzdCBjYXRjaCBvZiB0aGUgZ2FtZSBhbmQgdGhlbiBqb2dzIG9mZiB0aGUg ZmllbGQgZmF2b3JpbmcgaGlzIGJhY2suIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9XUFM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPiNXUFM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWFzb24gQ2hvYXRlIChA Q2hvYXRlTWFzb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2hv YXRlTWFzb24vc3RhdHVzLzE4NDAxNDQ4NjM5NjQxMzk2MDY/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj50aGlzIG8tbGluZSBtYXkgYmUgdGhlIGRlYXRoIG9mIHVzPC9wPiZt ZGFzaDsgbGFuY2V5IChAX19sYW5jZXkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vX19sYW5jZXkvc3RhdHVzLzE4NDAxNDU0MjUxMjQyMTcwNDE/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI4LCAyMDI0PC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaGVyZeKAmXMgdGhlIDMwIHllYXIgb2xkIHJlY2VpdmVyIHRoYXQg cm9icyBob21lIHJ1bnM8L3A+Jm1kYXNoOyDwn4Wx77iPIPCdlY8gKEBicnlj ZWphbGxkYXkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYnJ5Y2Vq YWxsZGF5L3N0YXR1cy8xODQwMTQ1NTUxMzAxNDYwMDQyP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyOCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Zb3Uga25vdyB3aGF0IGtpbmQgb2YgZGF5IGl0IGlzIHdoZW4gdGhl IEhvZ3Mgb3B0IGZvciBhIGxvbmcgZmllbGQgZ29hbCBhdHRlbXB0LjwvcD4m bWRhc2g7IFN0ZXZlIFN1bGxpdmFuIChAc3VsbHk3Nzc3KSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3N1bGx5Nzc3Ny9zdGF0dXMvMTg0MDE0NTk2 MDEwMzQ4NTQ4Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjgs IDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CdXJuZWQgYSB0aW1lb3V0IHRvIGNhbGwgYSBmYWtlIGZpZWxkIGdv YWwgVEFNVSB3b3VsZOKAmXZlIGJlZW4gcHJlcGFyZWQgZm9yLiA8YnI+PGJy Pk5vdOKApiBnb29kLiBBdCBhbGwuIFlpa2VzLjwvcD4mbWRhc2g7IEpDIEhv b3BzIChASmFja3NvbkNvbGxpZXIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vSmFja3NvbkNvbGxpZXIvc3RhdHVzLzE4NDAxNDY5MTU3Mjk1NjM5 MDU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI4LCAyMDI0PC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BcmthbnNhcyBqdXN0IHJhbiBvbmUgb2YgdGhlIHdvcnN0IGZha2Ug ZmllbGQgZ29hbHMgSSYjMzk7dmUgZXZlciBzZWVuPC9wPiZtZGFzaDsgU0VD IE1pa2UgKEBNaWNoYWVsV0JyYXR0b24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vTWljaGFlbFdCcmF0dG9uL3N0YXR1cy8xODQwMTQ2OTc1Nzkx OTg4ODIxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyOCwgMjAy NDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BcmthbnNhcywgSSBhcHByZWNpYXRlIHRoZSBhdHRlbXB0IGF0IGEg ZmFrZSBGRywgYnV0IHRoYXQgd2FzLi4uIG5vdCBpdC4uLjwvcD4mbWRhc2g7 IFNpY2tvcyBDb21taXR0ZWUgKEBTaWNrb3NDb21taXR0ZWUpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU2lja29zQ29tbWl0dGVlL3N0YXR1cy8x ODQwMTQ3NTQ4MjE3OTc5MTIyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRl bWJlciAyOCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BcmthbnNhcyBkZWZlbnNlIGNhbuKAmXQgaG9sZCBtdWNoIGxvbmdl ci4gT2ZmZW5zZSBoYXMgdG8gZG8gc29tZXRoaW5nPC9wPiZtZGFzaDsgSG9n dHJvdWdoIChASG9ndHJvdWdoKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0hvZ3Ryb3VnaC9zdGF0dXMvMTg0MDE0NzY0MTgzMDYwNTEyMD9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZ2dpZXMgYXJlIGhvbGRpbmcgb24gZXZlcnkgcGxheTwvcD4mbWRh c2g7IPCfhbHvuI8g8J2VjyAoQGJyeWNlamFsbGRheSkgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9icnljZWphbGxkYXkvc3RhdHVzLzE4NDAxNDk1 NjYwNDMzNjk1ODI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI4 LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ib3cgZG8geW91IGNhbGwgUEkgb24gYSBwYXNzIHRoYXTigJlzIHRo YXQgc2hvcnQgYW5kIHVuY2F0Y2hhYmxlPzwvcD4mbWRhc2g7IEpDIEhvb3Bz IChASmFja3NvbkNvbGxpZXIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vSmFja3NvbkNvbGxpZXIvc3RhdHVzLzE4NDAxNDk4NDk0OTQyMDQ0ODM/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI4LCAyMDI0PC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaGF0IGEgc2VyaWVzIGZvciBMYW5kb24gSmFja3Nvbi4gV293Ljwv cD4mbWRhc2g7IEpDIEhvb3BzIChASmFja3NvbkNvbGxpZXIpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSmFja3NvbkNvbGxpZXIvc3RhdHVzLzE4 NDAxNTAzMDY1MDk3MDk1MTg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVt YmVyIDI4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5MYW5kb24gSmFja3NvbiBpcyBvbiBhIG1pc3Npb24gZnJvbSBHb2Qg dG9kYXkhPC9wPiZtZGFzaDsgV2FyTWFjaGluZTIwMTMgKEBXYXJNYWNoaW5l MjAxMykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9XYXJNYWNoaW5l MjAxMy9zdGF0dXMvMTg0MDE1MDI5OTY1NjI2NTgxOD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BcmthbnNhcyYjMzk7IGRlZmVuc2UgaGFzIGJlZW4gb3V0c3RhbmRp bmcgdG9kYXksIG91dHNpZGUgb2Ygb25lIGJ1c3RlZCBwbGF5LiBGb3JjZWQg ZWlnaHQgcHVudHMgaW4gdGhlIEFnZ2llcyYjMzk7IDEwIGRyaXZlcy48L3A+ Jm1kYXNoOyBEYW5pZWwgRmFpciAoQERhbkZhaXI4OCkgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EYW5GYWlyODgvc3RhdHVzLzE4NDAxNTA4NzA1 ODUxNDc2OTU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI4LCAy MDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Fourth Quarter

Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4xc3QgdGltZSBpbiB0aGUgaGlzdG9yeSBvZiB0aGUgU291dGh3ZXN0 IENsYXNzaWMsIHRoZSBzY29yZSBpcyB0aWVkIGF0IHRoZSBiZWdpbm5pbmcg b2YgdGhlIDR0aCBxdHI8L3A+Jm1kYXNoOyBEQVZJRCBCQVpaRUwgKEBEYXZp ZEJhenplbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EYXZpZEJh enplbC9zdGF0dXMvMTg0MDE1MjY4ODEwMjcxNTQyOT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UZXhhcyBBJmFtcDtNIGlzIGdldHRpbmcgYXdheSB3aXRoIHNvIG1h bnkgaG9sZGluZyBjYWxsczwvcD4mbWRhc2g7IEFsZXggSGFsbCAoQEFsZXhI YWxsd3gpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQWxleEhhbGx3 eC9zdGF0dXMvMTg0MDE1MzM2MDU5MjE4MzMzMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CaWcgbnV0cyBraWNrIHRoZXJlIFJhbXNleTwvcD4mbWRhc2g7IPCf hbHvuI8g8J2VjyAoQGJyeWNlamFsbGRheSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9icnljZWphbGxkYXkvc3RhdHVzLzE4NDAxNTM2OTQzMzI5 ODU1MDE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI4LCAyMDI0 PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5SYW1zZXkgbmFpbHMgdGhlIDQ1IHlhcmQgZmllbGQgZ29hbCB0byBw dXQgQXJrYW5zYXMgdXAgMTctMTQuIEJpZyB0aW1lIGtpY2suIE11Y2gtbmVl ZGVkLjwvcD4mbWRhc2g7IEpDIEhvb3BzIChASmFja3NvbkNvbGxpZXIpIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSmFja3NvbkNvbGxpZXIvc3Rh dHVzLzE4NDAxNTM2NTgzODc3MzQ2MDI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ U2VwdGVtYmVyIDI4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BcmthbnNhcyBmYW5zIGdvaW5nIGludG8gdGhlIDR0aCBxdWFydGVy IG9mIGFub3RoZXIgY2xvc2UgSG9nIGFuZCBBZ2dpZSBmb290YmFsbCBnYW1l IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9talY1S0dscURzIj5waWMudHdpdHRl ci5jb20vbWpWNUtHbHFEczwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBaYWNoYXJ5IEhhbGwg KEBXeFphY2hhcnkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV3ha YWNoYXJ5L3N0YXR1cy8xODQwMTUyMjU3NjkxNTc0NTI2P3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyOCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EZWZlbnNlIGlzIHRpcmVkIGZyb20gY2FycnlpbmcgdGhlIG9mZmVu c2UsIGFuZCBJIGRvbuKAmXQgYmxhbWUgdGhlbTwvcD4mbWRhc2g7IEFsZXgg SGFsbCAoQEFsZXhIYWxsd3gpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQWxleEhhbGx3eC9zdGF0dXMvMTg0MDE1NTU3Mjc1MjA2NDg2ND9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5FdmVyeSBkYW1uIHRpbWUuIFdlIGJlYXQgb3Vyc2VsdmVzIG1vcmUg dGhhbiBhbnkgb3Bwb25lbnQgZXZlciBiZWF0cyB1cy4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvL1NrelQ3U1J4eGciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9Ta3pUN1NS eHhnPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEdyaXNzb20gKEBHcmlzc29tT25YKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dyaXNzb21Pblgvc3RhdHVzLzE4 NDAxNTc0MDQxOTQ4Mjg1ODY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVt YmVyIDI4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj40IGRvd24gdGVycml0b3J5IGFuZCB3ZSBwYXNzIG9uIDNyZCAmYW1w OyA24oCmPC9wPiZtZGFzaDsgcGludG8gKEBwaW50bzQ3OSkgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9waW50bzQ3OS9zdGF0dXMvMTg0MDE1ODc0 Mzg2ODM4NzgzNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjgs IDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EZXZpbiBCYWxlLWluZyBvdXQgdGhlIEhvZ3Mgb25jZSBhZ2Fpbjwv cD4mbWRhc2g7IFR5bGVyIENhc3MgKEBUVlR5bGVyQ2FzcykgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UVlR5bGVyQ2Fzcy9zdGF0dXMvMTg0MDE1 ODc1NjkzMzM0NTcyOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIg MjgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGlzIGdhbWUgaXMgb3Zlci4gSeKAmW0gZ29pbmcgdG8gbW93IHRo ZSBsYXduLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vM2pyTk5oenhrcSI+cGlj LnR3aXR0ZXIuY29tLzNqck5OaHp4a3E8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgS2VpdGgg R3JheXNvbiAoQGtlaXRobGdyYXlzb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20va2VpdGhsZ3JheXNvbi9zdGF0dXMvMTg0MDE1OTcxODYwMzQ0 ODc5OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjgsIDIwMjQ8 L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt OCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XYXRjaGluZyBBcmthbnNhcyBtZWx0ZG93biByaWdodCBpbiBmcm9u dCBvZiB1cywgcGFpbi48L3A+Jm1kYXNoOyBaYWNoYXJ5IEhhbGwgKEBXeFph Y2hhcnkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV3haYWNoYXJ5 L3N0YXR1cy8xODQwMTU5NjkwNTg5OTIxMjk2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPlNlcHRlbWJlciAyOCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIG1lYW4gdGhpcyBpcyBleGFjdGx5IHdoYXQgd2UgYWxsIGV4cGVj dGVkIHRvIGhhcHBlbjwvcD4mbWRhc2g7IPCfhbHvuI8g8J2VjyAoQGJyeWNl amFsbGRheSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9icnljZWph bGxkYXkvc3RhdHVzLzE4NDAxNjAwMzc4Njk4OTE4OTk/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5MZXTigJlzIEdvIE8hIfCfkJfwn5CXPC9wPiZtZGFzaDsgUmFzaG9k IER1YmluaW9uIChAU2hvZDE2MSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9TaG9kMTYxL3N0YXR1cy8xODQwMTYxMTE1MjMxNDAwMjAwP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyOCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0ienh4IiBkaXI9 Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0VhMVlkM1VoVmMiPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS9FYTFZZDNVaFZjPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFdhck1hY2hp bmUyMDEzIChAV2FyTWFjaGluZTIwMTMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vV2FyTWFjaGluZTIwMTMvc3RhdHVzLzE4NDAxNjE1NDcxODk5 NDA1MzE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI4LCAyMDI0 PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGFuayB5b3UsIEJvYmJ5ITwvcD4mbWRhc2g7IHBpbnRvIChAcGlu dG80NzkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vcGludG80Nzkv c3RhdHVzLzE4NDAxNjIzMjg1MDkwNTEyMTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+U2VwdGVtYmVyIDI4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0ienh4IiBkaXI9 Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0NqV2puWFFmeUsiPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS9DaldqblhRZnlLPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFdhck1hY2hp bmUyMDEzIChAV2FyTWFjaGluZTIwMTMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vV2FyTWFjaGluZTIwMTMvc3RhdHVzLzE4NDAxNjI4OTI0ODM2 MDg2MDQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI4LCAyMDI0 PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0ienh4IiBkaXI9 Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3ZzR1F6OEpZTjciPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS92c0dRejhKWU43PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IHBpbnRvIChA cGludG80NzkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vcGludG80 Nzkvc3RhdHVzLzE4NDAxNjI4NjMxNzc5MjQ3NDE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ob3QgcXVpdGUgb3ZlciwgYnV0IGp1c3QgYWJvdXQgb3Zlci4gVGF5 bGVuIEdyZWVuIHNhY2tlZCBhbmQgZnVtYmxlZCwgYnV0IEEmYW1wO00gZ2V0 cyBiYWNrZWQgdXAgYnkgdHdvIHBlbmFsdGllcyBhZnRlciB0aGUgY2hhbmdl IG9mIHBvc3Nlc3Npb24uPC9wPiZtZGFzaDsgSkMgSG9vcHMgKEBKYWNrc29u Q29sbGllcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KYWNrc29u Q29sbGllci9zdGF0dXMvMTg0MDE2MzExOTg0NDIwODkwNz9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgb2ZmZW5zZSBhcyBhIHdob2xlIGlzbuKAmXQgZ29vZC48YnI+ PGJyPkl04oCZcyBhIG1hc3NpdmUgaW1wcm92ZW1lbnQgZnJvbSBsYXN0IHNl YXNvbiwgYnV0IHRvbyBtYW55IG1pc3Rha2VzIHRvIGJlIGEgZ29vZCBvZmZl bnNlLiBEeW5hbWljIHBsYXltYWtlcnMsIGV4cGxvc2l2ZSBwbGF5cywgYW5k IHNvbWUgaW5zdGFuY2VzIG9mIHN1c3RhaW5lZCBkcml2ZXMsIGJ1dCB0dXJu b3ZlcnMsIHBlbmFsdGllcywgZHJvcHBlZCBwYXNzZXMsIGFuZCBwb29yIGJs b2NraW5nIG92ZXJzaGFkb3cgbW9zdCBvZuKApjwvcD4mbWRhc2g7IEpDIEhv b3BzIChASmFja3NvbkNvbGxpZXIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vSmFja3NvbkNvbGxpZXIvc3RhdHVzLzE4NDAxNjM3MTkzNjU3MDE5 MDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI4LCAyMDI0PC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5J4oCZbSBzbyB0aXJlZCBvZiBibG93aW5nIHNlY29uZCBoYWxmIGxl YWRzLiA8YnI+PGJyPknigJltIHNvIHRpcmVkIG9mIGV4Y2Vzc2l2ZSBhbW91 bnRzIG9mIHBlbmFsdGllcyAuIExhY2sgb2YgZGlzY2lwbGluZS4gPGJyPjxi cj5JbSBzbyB0aXJlZCBvZiB3YXN0aW5nIHRpbWVvdXRzIG9yIHBvb3IgY2xv Y2sgbWFuYWdlbWVudC4gPGJyPjxicj5FeGhhdXN0ZWQuIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Xb29QaWc/c3JjPWhhc2gmYW1w O3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNXb29QaWc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg Qm9iYnkgQm9uZXMgKEBtckJvYmJ5Qm9uZXMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vbXJCb2JieUJvbmVzL3N0YXR1cy8xODQwMTYzNzEyMTUx NDk5MTUxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyOCwgMjAy NDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5PbmNlIGFnYWluLCB0aGUgYWJzb2x1dGUgbWVudGFsIHdlYWtuZXNz IHRoYXQgaGFzIHBsYWd1ZWQgdGhpcyBwcm9ncmFtIGZvciBhIGRlY2FkZS1w bHVzIHNob3dzIHVwLjxicj48YnI+WW91IGdldCBhIDE3LTE0IGxlYWQsIHRo ZW4geW91ciBkZWZlbnNlIGp1c3QgbGF5cyBvdmVyIGFuZCBkaWVzLjxicj48 YnI+VGltZSBhbmQgdGltZSBhZ2FpbjwvcD4mbWRhc2g7IEFkYW0gRm9yZCAo QEFkYW1Gb3JkOTIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQWRh bUZvcmQ5Mi9zdGF0dXMvMTg0MDE2Mzk2MzUzMjcwMTcxNj9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TROUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw MjI3MzMwNzMiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2Fya2Fuc2FzLnJpdmFscy5j b20vbmV3cy9zb2NpYWwtbWVkaWEtcmVhY3RzLXRvLWFya2Fuc2FzLTIxLTE3 LWxvc3MtdG8tbm8tMjQtdGV4YXMtYS1tIiwKICAgIGNzX2ZwaWQ6ICcqbnVs bCcsCiAgICBjc19mcGl0OiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBkbTogJypudWxs JywKICAgIGNzX2ZwZHQ6ICcqbnVsbCcKICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7 CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIp LCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQi KVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVy Z3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUg bGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20v Y3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3Jl KHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1n IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0y JmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZhcmthbnNhcy5yaXZhbHMu Y29tJTJGbmV3cyUyRnNvY2lhbC1tZWRpYS1yZWFjdHMtdG8tYXJrYW5zYXMt MjEtMTctbG9zcy10by1uby0yNC10ZXhhcy1hLW0mYzU9MjAyMjczMzA3MyZj dj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5k IGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=