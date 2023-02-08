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Social media reacts to Arkansas' 88-73 win at Kentucky

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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The Arkansas Razorbacks took it to the Kentucky Wildcats in the second half Tuesday night at Rupp Arena, stretching their one-point advantage at the intermission into an 88-73 victory.

The win was the Hogs' fifth straight in SEC play, making it hard for the college basketball world to ignore them as the postseason draws nearer.

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