Social media reacts to Arkansas' 88-73 win at Kentucky
The Arkansas Razorbacks took it to the Kentucky Wildcats in the second half Tuesday night at Rupp Arena, stretching their one-point advantage at the intermission into an 88-73 victory.
The win was the Hogs' fifth straight in SEC play, making it hard for the college basketball world to ignore them as the postseason draws nearer.
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