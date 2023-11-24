FAYETTEVILLE — It's finally over, Razorback fans.
The 2023 season came to a close exactly how you would expect — with the Razorbacks losing 48-14 to Missouri at home. The loss made Arkansas final record 4-8 and 1-7 in SEC play. Arkansas was 0-3 at home in SEC play this season.
Starting quarterback KJ Jefferson left the game in the first quarter with a left knee injury and he never returned. In his absence, the Arkansas offense had 234 total yards, 14 first downs and they averaged 3.7 yards per play.
The Razorbacks avoided the shutout with an 8-yard touchdown pass from backup quarterback Jacolby Criswell to receiver Andrew Armstrong with 11:35 to play.
Criswell had 96 passing yards and the one score for the Hogs, while freshman Isaiah Augustave led all rushers with 15 carries for 80 yards and a touchdown — the first rushing touchdown by a Razorback in SEC play all year.
Arkansas had six total fumbles and it five four of them. The Hogs gave up four sacks, 12 tackles for loss, had two players ejected and they also had seven penalties for 58 yards.
Missouri running back Cody Schrader ran 27 times for 217 yards and one touchdown, while quarterback Brady Cook threw for 112 yards and two scores.
Just under a week after learning that Athletics Director Hunter Yurachek plans to retain head coach Sam Pittman for the 2023 season, the Razorback fans on X (formerly Twitter) were not happy to see their favorite team's effort.
Check out some of the reactions from fans, media and even parents of players...
Slow start
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZSYjMzk7dmUgc2VlbiAyOS0gYW5kIDI1LXlhcmQgcHVudHMgc28g
ZmFyIHRvZGF5LiBUaGUgQmF0dGxlIExpbmUgUml2YWxyeSAocHJlc2VudGVk
IGJ5IFNoZWx0ZXIgSW5zdXJhbmNlKSBpcyBvZmYgdG8gYSBncmVhdCBzdGFy
dCE8L3A+Jm1kYXNoOyBBbmRyZXcgSHV0Y2hpbnNvbiAoQE5XQUh1dGNoKSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05XQUh1dGNoL3N0YXR1cy8x
NzI4MTYwNjExNjQzODU5MjEzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVt
YmVyIDI0LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BZnRlciB0aGUgZmlyc3QgMiBzZXJpZXMgYW5kIG5vdCBoYXZpbmcg
ZW5vdWdoIHN0dWRlbnRzIHRvIGhvbGQgdGhlIGJhbm5lci4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvL2RvRWd0TFNDTGsiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9kb0Vn
dExTQ0xrPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRyZXkgU2NoYWFwIChAdHJleTEwMzdU
aGVCdXp6KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3RyZXkxMDM3
VGhlQnV6ei9zdGF0dXMvMTcyODE2MDg2MDcyMjM1MjU3MD9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyNCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GbGV0Y2hlciBraWNraW5nIHRoZSBmb290YmFsbCA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28vbG9yM2hkV2luZSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2xvcjNo
ZFdpbmU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg8J+Fse+4jyDwnZWPIPCfkJcgKEBicnlj
ZWphbGxkYXkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYnJ5Y2Vq
YWxsZGF5L3N0YXR1cy8xNzI4MTYwOTkwNjkxMjA1MTUwP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDI0LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp
dj4KPC9kaXY+Cgo=
KJ gets hurt
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5LSiBKZWZmZXJzb24gd2FzIGp1c3QgYnJvdWdodCBkb3duIGF3a3dh
cmRseSBhbmQgaGUgd2FzIGNsdXRjaGluZyBoaXMgbGVmdCBrbmVlIGluIGEg
bG90IG9mIHBhaW4gYWZ0ZXIgdGhlIHBsYXkuIEhlIGFsc28gZnVtYmxlZCBh
bmQgTWl6em91IHJlY292ZXJlZC48L3A+Jm1kYXNoOyBNYXNvbiBDaG9hdGUg
KEBDaG9hdGVNYXNvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9D
aG9hdGVNYXNvbi9zdGF0dXMvMTcyODE2MzI1OTcxNzY5Mzc1MD9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyNCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5LSiBKZWZmZXJzb24gaXMgYmFjayBpbiB0aGUgaW5qdXJ5IHRlbnQg
YW5kIEphY29sYnkgQ3Jpc3dlbGwgd2lsbCBnbyBvdXQgd2l0aCB0aGUgQXJr
YW5zYXMgb2ZmZW5zZS48L3A+Jm1kYXNoOyBNYXNvbiBDaG9hdGUgKEBDaG9h
dGVNYXNvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DaG9hdGVN
YXNvbi9zdGF0dXMvMTcyODE2NjA1NzUwMzAzNTUyMj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyNCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
Offense is bad
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5PZmZlbnNlIGlzIGFieXNtYWwuIFRoaXMgZ2FtZSBpcyBhYm91dCB0
byBnZXQgdWdseSBhbmQgbm90aGluZyB3aWxsIGJlIGRvbmUgYWJvdXQgaXTi
gKY8L3A+Jm1kYXNoOyBwaW50byAoQHBpbnRvNDc5KSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL3BpbnRvNDc5L3N0YXR1cy8xNzI4MTY2NzQyMDE3
NDEzMjE2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDI0LCAyMDIz
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CaWcgcGxheSBDYW0gQmFsbCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
ZUt1bEczc3FxYSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2VLdWxHM3NxcWE8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgQXJrYW5zYXMgUmF6b3JiYWNrIEZvb3RiYWxsIChAUmF6b3Ji
YWNrRkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmF6b3JiYWNr
RkIvc3RhdHVzLzE3MjgxNjg1NTM3ODA4NTA5MDg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjQsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgZ29vZCBuZXdzIGlzIHRoYXQgdGhlIGtpZHMgd2VyZSBqdXN0
IHNvIGhhcHB5IHRvIGhlYXIgdGhlaXIgY29hY2ggaXMgZ29ubmEgYmUgaGVy
ZSBuZXh0IHllYXIuIFRoYW5rIGdvZC48L3A+Jm1kYXNoOyBBcmthbnNhcyBS
YXpvcmJhY2sgRm9vdGJhbGwgUGFsbGJlYXJlciBKSiAoQGpqc3RyaWxsKSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2pqc3RyaWxsL3N0YXR1cy8x
NzI4MTY3MDUzNjQ1Nzk5ODMxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVt
YmVyIDI0LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgQXJrYW5zYXMgT0wgd2hlbiB0aGV5IHNlZSBhIGJsaXR6IGNv
bWluZyA8YnI+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8zT3FTYmhSaDJMIj5w
aWMudHdpdHRlci5jb20vM09xU2JoUmgyTDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKb3No
IFRlZXRlciAoQGpvc2h0ZWV0ZXIwMSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9qb3NodGVldGVyMDEvc3RhdHVzLzE3MjgxNjg4Mzk2Njg0NDk0
ODg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjQsIDIwMjM8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JZiBDb2R5IEtlbm5lZHkgaXMgc3RpbGwgYSBwYXJ0IG9mIHRoaXMg
Y29hY2hpbmcgc3RhZmYgYXQgdGhlIGVuZCBvZiBEZWNlbWJlciB0aGVuIGl0
IHRlbGxzIG1lIGV2ZXJ5dGhpbmcgSSBuZWVkIHRvIGtub3c8L3A+Jm1kYXNo
OyBH8J+lg/Cfj4zwn4++4oCN4pmC77iP8J+QlyAoQGdvbGZuaG9ncykgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9nb2xmbmhvZ3Mvc3RhdHVzLzE3
MjgxNjczNDM0NjM3NzIxODY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1i
ZXIgMjQsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CZXN0IG9mZmVuc2l2ZSBwbGF5IG9mIHRoZSBkYXkgc28gZmFyIGhh
cyBiZWVuIGEgZmFjZW1hc2sgcGVuYWx0eSBvbiBNaXNzb3VyaS48L3A+Jm1k
YXNoOyBKQyBIb29wcyAoQEphY2tzb25Db2xsaWVyKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0phY2tzb25Db2xsaWVyL3N0YXR1cy8xNzI4MTcw
OTA5MDgzODEyMTg2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDI0
LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5PdXIgb2ZmZW5zZSBpcyBtYWtpbmcgSW93YeKAmXMgbG9vayBlbGl0
ZS48L3A+Jm1kYXNoOyBJdGFsaWFuIEFya2llIChASXRhbGlhbkFya2llKSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0l0YWxpYW5BcmtpZS9zdGF0
dXMvMTcyODE3MDkwNjg1MjQ3NDk0OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5O
b3ZlbWJlciAyNCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGlzIGZvb3RiYWxsIHRlYW0gaXMgbm90IGdvb2QuIFdoYXQgZWxz
ZSBkaWQgdGhlIGZhbmJhc2UgZXhwZWN0IHRvZGF5PzwvcD4mbWRhc2g7IEJl
biBCcmFuZG9uIChAQmVuQnJhbmRvbkhvb3BzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0JlbkJyYW5kb25Ib29wcy9zdGF0dXMvMTcyODE3Mzkz
NzgzMjcxNDI3NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyNCwg
MjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
FIGHT
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UZW5zaW9ucyBhcmUgVkVSWSBoaWdoIGFuZCBwdW5jaGVzIHdlcmUg
anVzdCB0aHJvd24gYmV0d2VlbiBBcmthbnNhcyBhbmQgTWlzc291cmkuIFRo
ZSBSYXpvcmJhY2tzIGFyZSBzaG93aW5nIGEgdG9uIG9mIGZydXN0cmF0aW9u
LiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vNkRCdlluQ3ZwUyI+cGljLnR3aXR0
ZXIuY29tLzZEQnZZbkN2cFM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWFzb24gQ2hvYXRl
IChAQ2hvYXRlTWFzb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
Q2hvYXRlTWFzb24vc3RhdHVzLzE3MjgxNzUzMjk4MDg5NDk3NTU/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjQsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NaXp6b3UgY29taW5nIHRvIE9VUiBzaWRlbGluZSAmYW1wOyBzdGFy
dGluZyB0byBzaG92ZSBwZW9wbGUuLi4gQU5EIE5PIFBFTkFMVFkgRk9SIFRI
QVQ/Pz8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1k4bUdEaTgyVXIiPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS9ZOG1HRGk4MlVyPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEhvZ0NhbGwg
8J+Ql/Cfl6PvuI8gKEBIb2dDYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0hvZ0NhbGwvc3RhdHVzLzE3MjgxNzQ5NTY5ODU3MDA3NTY/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjQsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NaXp6b3UgaXMgdGhlIGxlYXN0IGNsYXNzeSB0ZWFtIGluIHRoZSBz
ZWM8L3A+Jm1kYXNoOyBIb2diYWxsYnVybmVyIChASG9nYmFsbGJ1cm5lcikg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ib2diYWxsYnVybmVyL3N0
YXR1cy8xNzI4MTc2MzEwOTE5NjE0NTk5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
Pk5vdmVtYmVyIDI0LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GaXJzdCB0aW1lIHRoaXMgdGVhbSBoYXMgc2hvd2VkIGZpZ2h0IGFs
bCB5ZWFyISE8L3A+Jm1kYXNoOyBKb3NoIFRlZXRlciAoQGpvc2h0ZWV0ZXIw
MSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qb3NodGVldGVyMDEv
c3RhdHVzLzE3MjgxNzUxMDIyNDY5Njk3OTQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+Tm92ZW1iZXIgMjQsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Pa2F5LCBtYXliZSBpdOKAmXMgYSByaXZhbHJ5LiAgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvL3o5NTQ5bHZ5MnYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS96OTU0
OWx2eTJ2PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1hc29uIENob2F0ZSAoQENob2F0ZU1h
c29uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Nob2F0ZU1hc29u
L3N0YXR1cy8xNzI4MTc2NTI2Mzg1MTExNDUyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPk5vdmVtYmVyIDI0LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIHJlYWxseSBkb27igJl0IGtub3cgaG93IHlvdSB3YXRjaCB0aGlz
IGdhbWUgYW5kIHRoaW5rLiDigJxZZWFoLCBsZXTigJlzIGRvIHRoaXMgZm9y
IG9uZSBtb3JlIHllYXIu4oCdIElrIEnigJltIG5vdCBhbiBBRCBvciBhbnl0
aGluZyBidXQgSSBqdXN0IGRvbuKAmXQgdW5kZXJzdGFuZDwvcD4mbWRhc2g7
IEpvc2ggVGVldGVyIChAam9zaHRlZXRlcjAxKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2pvc2h0ZWV0ZXIwMS9zdGF0dXMvMTcyODE3ODEwODEw
MzM3NzM0ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyNCwgMjAy
MzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaXRoIHR3byBtaW51dGVzIGxlZnQgbG4gdGhlIGZpcnN0IGhhbGY6
IDxicj48YnI+Q29keSBTY2hyYWRlcjogMTkyIHJ1c2ggeWFyZHMgb24gMjIg
YXR0ZW1wdHMsIDguNyBZUEE8YnI+PGJyPkFya2Fuc2FzIG9mZmVuc2U6IDQ3
IHRvdGFsIHlhcmRzIG9uIDIwIHBsYXlzLCAyLjQgWVBQPC9wPiZtZGFzaDsg
VHlsZXIgQ2FzcyAoQFRWVHlsZXJDYXNzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL1RWVHlsZXJDYXNzL3N0YXR1cy8xNzI4MTc5NTcyMTk2NDc5
MDEzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDI0LCAyMDIzPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGlzIHN1Y2tzLiBBbmQgdGhpcyBmZWVsaW5nIG9mIHN1Y2tuZXNz
IGZlZWxzIHRvbyBmYW1pbGlhci4gV2UgcHJvYiBjb21lIGJhY2sgdGhvPC9w
PiZtZGFzaDsgQm9iYnkgQm9uZXMgKEBtckJvYmJ5Qm9uZXMpIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbXJCb2JieUJvbmVzL3N0YXR1cy8xNzI4
MTc5MjQwODI5NjY1NzQzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVy
IDI0LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CZWluZyBvd25lZCB5ZWFyIGFmdGVyIHllYXIgYnkgdGhlc2UgZ3V5
cyBpcyBlbm91Z2ggb2YgYSByZWFzb24gdG8ganVzdCBkaXNiYW5kIHRoZSBw
cm9ncmFtLiAgUGl0aWZ1bC48L3A+Jm1kYXNoOyBXYXJNYWNoaW5lMjAxMyAo
QFdhck1hY2hpbmUyMDEzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L1dhck1hY2hpbmUyMDEzL3N0YXR1cy8xNzI4MTc5MjA5ODc1NjI0MDk4P3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDI0LCAyMDIzPC9hPjwvYmxv
Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u
dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny
aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgQXJrYW5zYXMgZm9vdGJhbGwgcHJvZ3JhbSBpcyBhIGNvbXBs
ZXRlIGFuZCB0b3RhbCBlbWJhcnJhc3NtZW504oCmPC9wPiZtZGFzaDsgSmFt
ZXMgQnJ5YW50IChAS0FUVkphbWVzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0tBVFZKYW1lcy9zdGF0dXMvMTcyODE3NjE0ODIwMTUzNzg4Nj9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyNCwgMjAyMzwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
It's just halftime
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BcmthbnNhcyB0b29rIG92ZXIgb24gaXRzIG93biAyNS15YXJkIGxp
bmUgd2l0aCA0OSBzZWNvbmRzIGxlZnQgaW4gdGhlIGZpcnN0IGhhbGYgYW5k
IHRocmVlIHRpbWVvdXRzLiBUaGUgSG9ncyB0aGVuIGRlY2lkZWQgdG8ganVz
dCBydW4gdGhlIGNsb2NrIG91dCBkb3duIDIwLTAuIExvc2VyIGZvb3RiYWxs
LjwvcD4mbWRhc2g7IE1hc29uIENob2F0ZSAoQENob2F0ZU1hc29uKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Nob2F0ZU1hc29uL3N0YXR1cy8x
NzI4MTgyMzM0NDM5MTc0MTQ0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVt
YmVyIDI0LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IYWxmdGltZSBhZGp1c3RtZW50cyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvV1BTP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij4jV1BTPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vVUxK
Um0ybHh1NSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1VMSlJtMmx4dTU8L2E+PC9wPiZt
ZGFzaDsgRGVtIFdvbyBQaWcgQm95eiAoQERlbVdvb1BpZ0JveXopIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGVtV29vUGlnQm95ei9zdGF0dXMv
MTcyODE4MTI2MTIwNDg3NzM0Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3Zl
bWJlciAyNCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BdCB0aGUgaGFsZiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28va1JldXF2
UDhuZCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2tSZXVxdlA4bmQ8L2E+PC9wPiZtZGFz
aDsgQXJrYW5zYXMgUmF6b3JiYWNrIEZvb3RiYWxsIChAUmF6b3JiYWNrRkIp
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmF6b3JiYWNrRkIvc3Rh
dHVzLzE3MjgxODE5MzE1OTczMzI5MTc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
Tm92ZW1iZXIgMjQsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IYXRlIHRoYXQgS0ogaXMgb3V0IGZvciB0aGUgZ2FtZS4gSWYgdGhp
cyB3YXMgaGlzIGxhc3QgdGltZSBhdCBEV1JSUy4gVGhhbmsgeWEhPC9wPiZt
ZGFzaDsgSm9zaCBUZWV0ZXIgKEBqb3NodGVldGVyMDEpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vam9zaHRlZXRlcjAxL3N0YXR1cy8xNzI4MTg2
Mzc3NTA4OTg3MDIxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDI0
LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Second half
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0ienh4IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3Fuc0hkcFliY1giPmh0dHBz
Oi8vdC5jby9xbnNIZHBZYmNYPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
VFhOVldFa0VnNSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1RYTlZXRWtFZzU8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgTWFzb24gQ2hvYXRlIChAQ2hvYXRlTWFzb24pIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2hvYXRlTWFzb24vc3RhdHVzLzE3Mjgx
ODczMDE2NDgzODQxMDQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIg
MjQsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+LjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmF6b3JiYWNr
RkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJhem9yYmFja0ZCPC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMlVRR2xveXZqdyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
LzJVUUdsb3l2anc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWFyayBLaW0gKEBNYXJrSktp
bV8pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWFya0pLaW1fL3N0
YXR1cy8xNzI4MTc3NDkwOTQwODcxMDIwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
Pk5vdmVtYmVyIDI0LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Jc2FpYWggU2F0ZWduYSBtdWZmcyB0aGUga2lja29mZiBhbmQgTWl6
em91IHdpbGwgdGFrZSBvdmVyIGF0IHRoZSBBcmthbnNhcyAxMS15YXJkIGxp
bmUuIFRoZXJlIHdhcyBhbHNvIGEgaG9sZCBvbiBBcmthbnNhcyBvbiB0aGUg
cGxheSAoZGVjbGluZWQpLiBXaGF0IGEgam9rZS48L3A+Jm1kYXNoOyBNYXNv
biBDaG9hdGUgKEBDaG9hdGVNYXNvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9DaG9hdGVNYXNvbi9zdGF0dXMvMTcyODE4ODg5OTkyMTc0NDEx
OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyNCwgMjAyMzwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4xKSBBcmthbnNhcyBoYXMgZ2l2ZW4gdXA8YnI+PGJyPjIpIE1pc3Nv
dXJpIGlzIHJvbGxpbmc8YnI+PGJyPjMpIE1FU0ggaXMgdGhlIG1vc3QgZWZm
ZWN0aXZlIGNvbGxlZ2UgZm9vdGJhbGwgcGxheSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0Fhcm9uVGF5bG9yQ0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBBYXJvblRheWxvckNGQjwvYT4gaXMgZ2l2aW5nIHVzIGEgZnVuIGNh
bGwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0hKaGppQnRsczIiPnBpYy50d2l0
dGVyLmNvbS9ISmhqaUJ0bHMyPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENhcnRlciBCIChA
Q2FydGVydGhlUG93ZXIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
Q2FydGVydGhlUG93ZXIvc3RhdHVzLzE3MjgxODg3ODg2MjE2NzI1MzI/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjQsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NeSBleWVzIG1heSBkZWNlaXZlIG1lLCBidXQgdGhlcmXigJlzIGxv
b2tzIHRvIGJlIG1vcmUgTWlzc291cmkgZmFucyB0aGFuIEFya2Fuc2FzIGZh
bnMgaW4gdGhlIHN0YW5kcy48L3A+Jm1kYXNoOyBEYW5pZWwgRmFpciAoQERh
bkZhaXI4OCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EYW5GYWly
ODgvc3RhdHVzLzE3MjgxODk3NTQxNzU1MjkwMTc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjQsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGlzIHRlbGxzIHlvdSBhYm91dCBhbGwgeW91IG5lZWQgdG8ga25v
dy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1FETkFhQjU4NEEiPmh0dHBzOi8v
dC5jby9RRE5BYUI1ODRBPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1hc29uIENob2F0ZSAo
QENob2F0ZU1hc29uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0No
b2F0ZU1hc29uL3N0YXR1cy8xNzI4MTg5Mjk0MjQ0OTgyNzk2P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDI0LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90
ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl
ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5MYXN0IHR3byA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh
c2h0YWcvTWl6em91P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij4jTWl6em91PC9hPiBwbGF5czo8YnI+PGJyPkJyZXR0IE5vcmZsZWV0IHdp
ZGUgb3BlbiAxNiB5YXJkIHRvdWNoZG93bjxicj5CcmV0dCBOb3JmbGVldCB3
aWRlIG9wZW4gMTEgeWFyZCB0b3VjaGRvd248YnI+PGJyPlRoZSBmcmVzaG1h
biB0aWdodCBlbmQgaGFzIHNjb3JlZCAxMiBwb2ludHMgaW4gNiBzZWNvbmRz
LiBJdCBpcyAzNC0wIFRpZ2Vycy48L3A+Jm1kYXNoOyBQb3dlciBNaXp6b3Ug
KEBQb3dlck1penpvdWNvbSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9Qb3dlck1penpvdWNvbS9zdGF0dXMvMTcyODE5MDAyNzA5ODg5MDM0ND9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyNCwgMjAyMzwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DcmVkaXQgdG8gU2FtLCBoZSB0b29rIHVzIG91dCBvZiB0aGUgY2Vs
bGFyIG9mIHRoZSBTRUMuIDxicj48YnI+SGFsZndheSB1cCB0aGUgc3RhaXJz
LCBoZSBwdXNoZWQgdXMgYmFjayBkb3duIGFuZCBzcGl0IG9uIHVzLjwvcD4m
bWRhc2g7IE11c3PigJlzIENoaWVmIG9mIE1vcmFsZSBCaWcgUGlnIEFpZHNh
cCAoQGFpZHNhcGV2KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2Fp
ZHNhcGV2L3N0YXR1cy8xNzI4MTg5NjI3MjA1NjUyNzY1P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDI0LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp
dj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XYXRjaGluZyB0aGlzIEFya2Fuc2FzIGdhbWUsIHdvbmRlcmluZyBp
ZiBCaWxseSBOYXBpZXIgd2lsbCBzdXJ2aXZlIHRoaXM8L3A+Jm1kYXNoOyBU
eWxlciBDYXNzIChAVFZUeWxlckNhc3MpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vVFZUeWxlckNhc3Mvc3RhdHVzLzE3MjgxOTEzNzk4NTQzMTE4
NDY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjQsIDIwMjM8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BcmthbnNhcyBsZWFkcyBNaXp6b3UgNTYgeWRzIHRvIDM0IHBvaW50
cy48L3A+Jm1kYXNoOyBSZWRkaXRDRkIgKEBSZWRkaXRDRkIpIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmVkZGl0Q0ZCL3N0YXR1cy8xNzI4MTkx
MjIxNzg3NzMwMjQyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDI0
LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db2R5IFNjaHJhZGVyIG5vdyBoYXMgbW9yZSBydXNoaW5nIHlhcmRz
IHRvbmlnaHQgKDIxNykgdGhhbiBSb2NrZXQgU2FuZGVycyBoYXMgYWxsIHNl
YXNvbiAoMjA5KS48L3A+Jm1kYXNoOyBBbmRyZXcgSHV0Y2hpbnNvbiAoQE5X
QUh1dGNoKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05XQUh1dGNo
L3N0YXR1cy8xNzI4MTkyOTkyNzIzNTg3MzMwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPk5vdmVtYmVyIDI0LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5PaCBteSBnb29kbmVzcy48YnI+PGJyPk1penpvdSBzY29vcC1hbmQt
c2NvcmUuIFRpZ2VycyBsZWFkIDQxLTAgd2l0aCA1OjA2IHRvIHBsYXkgaW4g
dGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9wUHN0
V2xGUTg5Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vcFBzdFdsRlE4OTwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBNYXNvbiBDaG9hdGUgKEBDaG9hdGVNYXNvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DaG9hdGVNYXNvbi9zdGF0dXMvMTcyODE5NDUw
ODQzMTUyNDA0MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyNCwg
MjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ub20gQnJhZHkgd291bGRu4oCZdCBsb29rIGdvb2Qgd2l0aCB0aGlz
IE9MaW5lIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby80aFUwMlVYV2NtIj5odHRw
czovL3QuY28vNGhVMDJVWFdjbTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBIYXdnIFRhbGsg
UG9kY2FzdCAoQFRoZUhhd2dUYWxrKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1RoZUhhd2dUYWxrL3N0YXR1cy8xNzI4MTk1NDY5Nzg3MjMwNTU4
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDI0LCAyMDIzPC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BIHJlbWluZGVyIGl0IGlzIHRoZSBmYW5zIGFuZCBtZWRpYeKAmXMg
ZmF1bHQgcmVjcnVpdHMgd29u4oCZdCBjb21lIGhlcmUuIDxicj48YnI+Tm90
IGdldHRpbmcgc2hpdGtpY2tlZCBvbiBuYXRpb25hbCB0ZWxldmlzaW9uPC9w
PiZtZGFzaDsgTXVzc+KAmXMgQ2hpZWYgb2YgTW9yYWxlIEJpZyBQaWcgQWlk
c2FwIChAYWlkc2FwZXYpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
YWlkc2FwZXYvc3RhdHVzLzE3MjgxOTY0OTkxNzAwMjE0MDU/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjQsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JZiB54oCZYWxsIGNvdWxkIHNlZSBoaXMgZmlsbSBpdOKAmXMgY3Jh
enkgZ29vZC4gTXkgcGhvbmVzIGJsb3dpbmcgdXAgYXNraW5nIHdoeSBoZeKA
mXMgbm90IGluIHRoZXJlIGtub3dpbmcgaGXigJlzIHRoZSBiZXN0IG9uZS4g
SXTigJlzIHJlYWxseSBhIFNIQU1FLiBBcmsgY291bGTigJl2ZSB3b24gbW9y
ZSBnYW1lcyBidXQgdGhleeKAmXJlIG5vdCB1dGlsaXppbmcgdGFsZW50Ljwv
cD4mbWRhc2g7IG1hcmdhcmV0IHdoaXR0ZW1vcmUgc2luZ2xldG9uIChATWFy
Z2FyZXRKMDUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWFyZ2Fy
ZXRKMDUvc3RhdHVzLzE3MjgxOTU2MDA4OTI4MDExNjg/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjQsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8
c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv
bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NaXNzb3VyaSBmYW5zIGJyaW5naW5nIGFuIGVsZWN0cmljIDR0aCBx
dWFydGVyIGVudmlyb25tZW50IG9mIGEgbGF0ZS1Ob3ZlbWJlciByaXZhbHJ5
IGNsYXNoIGJldHdlZW4gdHdvIFNFQyB0ZWFtc+KApmluIEZheWV0dGV2aWxs
ZS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2hYMDBRNVFEQzciPnBpYy50d2l0
dGVyLmNvbS9oWDAwUTVRREM3PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1hc29uIENob2F0
ZSAoQENob2F0ZU1hc29uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L0Nob2F0ZU1hc29uL3N0YXR1cy8xNzI4MjAxNTMwMzg0NTU2MTYyP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDI0LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GaXJzdCBjYXJlZXIgdG91Y2hkb3duIGZvciBBdWd1c3RhdmUgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2dNd3BiWDB1RTkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv
bS9nTXdwYlgwdUU5PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFya2Fuc2FzIFJhem9yYmFj
ayBGb290YmFsbCAoQFJhem9yYmFja0ZCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL1Jhem9yYmFja0ZCL3N0YXR1cy8xNzI4MjAzNzk0MjYwMTAz
NjQyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDI1LCAyMDIzPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UdXJuIHRoYXQgZGFtbiBqdWtlYm94IG9mZjwvcD4mbWRhc2g7IEhp
bGxiaWxseSBIb2dGYW4gKEBIaWxsYmlsbHlIb2dmYW4pIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSGlsbGJpbGx5SG9nZmFuL3N0YXR1cy8xNzI4
MTg3MjcxMDM0MDQ0NDkzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVy
IDI0LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=