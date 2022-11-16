FAYETTEVILLE, Ark. --- The Razorbacks were well on their way to a 71-56 win over South Dakota State on Wednesday night when Arkansas sophomore forward Trevon Brazile embarrassed Jackrabbit forward Broden Lien.
Brazile dribbled past one man on the right side and proceeded to bring the hammer down hard on the 6-foot-8-inch Lien.
"The dunk was pretty crazy," freshman guard Anthony Black said. "That's all I've got to say. I was out of my seat, on the court and everything."
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Arkansas head coach Eric Musselman said his daughter Mariah let him know the dunk had gone viral on the internet. People everywhere immediately took to social media to react to the play, including Los Angeles Lakers forward LeBron James.
"MY GOODNESS!!!" James wrote in a post on his Instagram story.
Plenty of other verified accounts chimed in on Twitter as well:
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