FAYETTEVILLE — The Arkansas Razorbacks (8-4) avoided another upset loss inside Bud Walton Arena with a 83-73 win over a tough Abilene Christian team on Thursday night.
The Hoop Hogs trailed by seven at halftime, but they came out with a new-look starting lineup in the second half that featured Tramon Mark and the newly-eligible Keyon Menifield. Arkansas head coach Eric Musselman saw something work and elected to play primarily small-ball with four guards on the court for most of the final 20 minutes.
Mark and Khalif Battle both heated up on the offensive end while the Hogs stacked up defensive stops to pull away by the under-8 minute media timeout in the second half.
By that point, the Razorbacks had outscored the Wildcats by 18 points and Mark was up to a game-high 22 points. Mark finished with 25 points, 11 rebounds and two assists, and it was the fifth time in 12 games that he's led the team in scoring.
Forward Chandler Lawson nearly recorded a double-double with nine points and 10 rebounds, while Menifield did it all with 10 points, six rebounds and two assists. Battle added 18 points and four boards.
Arkansas shot 51.9% from the field and 46.7% from three, plus it won the rebounding battle, 45-34. The Razorbacks did have 17 turnovers and just two steals, compared to Abilene Christian's eight turnovers and 10 steals.
Here are the highlights from Arkansas' win on Thursday, which was its eighth of the season.
Trevon Brazile with the block
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CaWcgZG9nIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby92YUI2MVRFUEU5
Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vdmFCNjFURVBFOTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBB
cmthbnNhcyBSYXpvcmJhY2tzIE1lbuKAmXMgQmFza2V0YmFsbCDwn5CXIChA
UmF6b3JiYWNrTUJCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Jh
em9yYmFja01CQi9zdGF0dXMvMTczNzk4ODAwODE2NTczMjY1OD9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyMiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Chandler Lawson knocks down the three
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5MaXR0bGUgNS0wIHJ1biBieSB0aGUgQ0xBVyBoaW1zZWxmIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9STjgzcTNhV1d3Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20v
Uk44M3EzYVdXdzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBBcmthbnNhcyBSYXpvcmJhY2tz
IE1lbuKAmXMgQmFza2V0YmFsbCDwn5CXIChAUmF6b3JiYWNrTUJCKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Jhem9yYmFja01CQi9zdGF0dXMv
MTczNzk4OTQyNjAxMjM4NTcwNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNl
bWJlciAyMiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Makhi Mitchell joins the block party
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CTE9DSyBQQVJUWSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vYnZNZXQ1
OENDeiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2J2TWV0NThDQ3o8L2E+PC9wPiZtZGFz
aDsgQXJrYW5zYXMgUmF6b3JiYWNrcyBNZW7igJlzIEJhc2tldGJhbGwg8J+Q
lyAoQFJhem9yYmFja01CQikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9SYXpvcmJhY2tNQkIvc3RhdHVzLzE3Mzc5OTE2OTQwNDQ1MjkwNjk/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjIsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Brazile with the flush
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5WaW50YWdlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9XZDU2cTVVb3Fp
Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vV2Q1NnE1VW9xaTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBB
cmthbnNhcyBSYXpvcmJhY2tzIE1lbuKAmXMgQmFza2V0YmFsbCDwn5CXIChA
UmF6b3JiYWNrTUJCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Jh
em9yYmFja01CQi9zdGF0dXMvMTczNzk5NzE5Mzk3MjQ4MjQ1Nj9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyMiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Keyon Menifield finds Lawson for the slam
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BIGxpdHRsZSBlbmVyZ3kgYmFjayBpbiB0aGUgYnVpbGRpbmcgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2lacW02bHRTbEgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv
bS9pWnFtNmx0U2xIPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFya2Fuc2FzIFJhem9yYmFj
a3MgTWVu4oCZcyBCYXNrZXRiYWxsIPCfkJcgKEBSYXpvcmJhY2tNQkIpIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmF6b3JiYWNrTUJCL3N0YXR1
cy8xNzM4MDA0NTIzMDI3OTM1Mjc3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRl
Y2VtYmVyIDIyLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Khalif Battle knocks down a corner three to cut the deficit to three
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idGwiIGRpcj0i
bHRyIj5LQiBjb3JuZXIgcG9ja2V0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8x
U3Y1WGxZRGV2Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vMVN2NVhsWURldjwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyBBcmthbnNhcyBSYXpvcmJhY2tzIE1lbuKAmXMgQmFza2V0YmFs
bCDwn5CXIChAUmF6b3JiYWNrTUJCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1Jhem9yYmFja01CQi9zdGF0dXMvMTczODAwNDk1NTIxMzI5NjAw
NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyMiwgMjAyMzwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Battle with another three from way downtown to put the Hogs up by four
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CUkFORCBORVcgQkFMTEdBTUUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L09OVTJRdmVjWlEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9PTlUyUXZlY1pRPC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IEFya2Fuc2FzIFJhem9yYmFja3MgTWVu4oCZcyBCYXNrZXRi
YWxsIPCfkJcgKEBSYXpvcmJhY2tNQkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vUmF6b3JiYWNrTUJCL3N0YXR1cy8xNzM4MDA2NDE1NTYwODUx
NDg2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDIyLCAyMDIzPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Mark's three gives him 25 points
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HbyBvbiB0aGVuIFQgTUFSSyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
ZWpMZmd6YTEwcCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2VqTGZnemExMHA8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgQXJrYW5zYXMgUmF6b3JiYWNrcyBNZW7igJlzIEJhc2tldGJh
bGwg8J+QlyAoQFJhem9yYmFja01CQikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9SYXpvcmJhY2tNQkIvc3RhdHVzLzE3MzgwMTQzNTE3NzExNzI5
NzA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjIsIDIwMjM8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=