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Takeaways from Arkansas' season-opening win over NDSU

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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No. 10 Arkansas defeated North Dakota State 76-58 Monday night to remain undefeated in the month of November under head coach Eric Musselman.

Though arguably the team's best player, Nick Smith Jr., was not playing due to a knee injury, there were plenty of positives to takeaway from the contest.

Here are HawgBeat's biggest takeaways from Monday's win:

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