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{{ timeAgo('2022-11-22 22:46:57 -0600') }} basketball Edit

Takeaways, notes, freshman report from Arkansas' loss to Creighton

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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In what might have been the game of the year in college basketball so far, the No. 9 Arkansas Razorbacks fell to No. 10 Creighton 90-87 in the semifinals of the Maui Invitational on Tuesday evening.

The positive out-weighed the negative for the Hogs, but a few calls didn't go their way and they dropped their first game of the season.

Here are HawgBeat's takeaways, notes, freshman report and stats from Tuesday's game:

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