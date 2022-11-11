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{{ timeAgo('2022-11-11 22:49:57 -0600') }} basketball Edit

Takeaways, notes, freshman report from Arkansas' win over Fordham

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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No. 10 Arkansas defeated Fordham 74-48 on Friday at Bud Walton Arena, and there was plenty to take away from the victory.

Here's HawgBeat's big takeaways, notes and freshman report from the Hogs' second win of the season:

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