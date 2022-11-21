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Takeaways, notes, freshman report from Arkansas’ win over Louisville

Arkansas’ Makhel Mitchell recorded 12 points and six rebounds in Monday’s win over Louisville.
Arkansas’ Makhel Mitchell recorded 12 points and six rebounds in Monday’s win over Louisville. (Brian Spurlock/KemperLesnik)
Jackson Collier • HawgBeat
Basketball Recruiting Analyst
@JacksonCollier

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The No. 9 Arkansas Razorbacks defeated Louisville 80-54 Monday in the Hogs’ first game at the Maui Invitational.

Here are HawgBeat’s takeaways, notes and freshman report from the win:

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