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{{ timeAgo('2022-11-17 06:30:00 -0600') }} basketball Edit

Takeaways, notes, freshman report from Arkansas' win over SDSU

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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The No. 9 Arkansas Razorbacks won their third game of the season 71-56 over the South Dakota State Jackrabbits on Wednesday night in Bud Walton Arena.

Arkansas shot the ball better from deep, forced 20 turnovers and saw a pair of transfers continue their dominance to start the season.

Here are HawgBeat's takeaways, notes and freshman report from Wednesday's win:

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