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{{ timeAgo('2022-11-29 06:30:00 -0600') }} basketball Edit

Takeaways, notes, Nick Smith's debut, more from Arkansas' win over Troy

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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The No. 11 Arkansas Razorbacks took down the Troy Trojans 74-61 Monday inside Bud Walton Arena.

HawgBeat has you covered with takeaways and notes on Ricky Council IV's incredible performance, Nick Smith Jr.'s debut, Davonte Davis' situation, freshman report and more from Arkansas' sixth win of the season:

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