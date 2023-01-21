News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2023-01-21 15:04:37 -0600') }} basketball Edit

Takeaways, notes, stats from Arkansas' 69-57 win over Ole Miss

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

For the first time since Jan. 4, the No. 25 Arkansas Razorbacks earned a 'W' next to their name after they defeated the Ole Miss Rebels 69-57 Saturday inside Bud Walton Arena.

The Hogs found success in many different ways from a few unexpected faces against the Rebels, but all were pleased when the final buzzer sounded and the home team emerged victorious.

Here are HawgBeat's takeaways, observations, stats, notes and more from Saturday's game in Fayetteville:

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}