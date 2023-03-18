News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2023-03-18 21:07:55 -0500') }} basketball Edit

Takeaways, notes, stats from Arkansas' 72-71 win over Kansas

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

The Arkansas Razorbacks shocked the 1-seed Kansas Jayhawks with a 72-71 second round NCAA Tournament victory on Saturday at Wells Fargo Arena in Des Moines, Iowa.

Led by head coach Eric Musselman and junior guard Davonte Davis, the Razorbacks advanced to their third straight Sweet Sixteen for the first time since 1994-96.

Here's HawgBeat's takeaways, notes, quotes, observations, stats and more from the Razorbacks' incredible win over the Jayhawks:

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}