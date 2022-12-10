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{{ timeAgo('2022-12-10 16:12:55 -0600') }} basketball Edit

Takeaways, notes, stats from Arkansas' win over Oklahoma

Jackson Collier • HawgBeat
Basketball Recruiting Analyst
@JacksonCollier

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Arkansas escaped Tulsa with an 88-78 victory over the Oklahoma Sooners on Saturday. The Razorbacks trailed for most of the first half, but they took a lead into the second half and never gave it up on their way to earning revenge for last year's defeat against the Sooners.

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