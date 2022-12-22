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{{ timeAgo('2022-12-22 06:30:00 -0600') }} basketball Edit

Takeaways, notes, stats from Arkansas' win over UNC Asheville

Jackson Collier • HawgBeat
Basketball Recruiting Analyst
@JacksonCollier

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Arkansas routed UNC Asheville on Wednesday night, defeating the Bulldogs 85-51. The Razorbacks continued winning by forcing turnovers and scoring inside, but head coach Eric Musselman also managed to get plenty of new faces quality minutes. Here are my takeaways:

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