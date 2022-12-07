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{{ timeAgo('2022-12-07 06:30:00 -0600') }} basketball Edit

Takeaways, notes, stats from Arkansas' win over UNC Greensboro

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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The No. 9 Arkansas Razorbacks narrowly avoided an upset bid from UNC Greensboro in a 65-58 win over the Spartans on Tuesday night at Bud Walton Arena.

Arkansas' offense struggled the most it has all season, but it was the effort from a few different players that stood out to head coach Eric Musselman.

Here's more on what Musselman said and HawgBeat's takeaways, notes, quotes, stats and more:

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