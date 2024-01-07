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Thoughts from Arkansas' crushing loss to No. 25 Auburn

Riley McFerran & Mason Choate
HawgBeat Staff

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HawgBeat's Mason Choate and Riley McFerran provide thoughts, notes, stats, analytics and more from Arkansas largest home loss in Bud Walton Arena history — an 83-51 crushing defeat against No. 25 Auburn in the conference opener on Saturday.

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