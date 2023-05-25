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Three-star defensive end Alex Foster recaps Arkansas visit

Three-star defensive end Alex Foster took an unofficial visit to Arkansas on Tuesday.
Three-star defensive end Alex Foster took an unofficial visit to Arkansas on Tuesday. (@Alex_Foster2)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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The Arkansas coaching staff has started to create a pipeline into the state of Mississippi, and they continued that effort on Tuesday by hosting three-star defensive end Alex Foster of Greenville.

Foster, who reported an offer from Arkansas on Saturday, was on campus for an unofficial visit. He told HawgBeat he had a good time on the visit.

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