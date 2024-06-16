Advertisement
News More News
ago football Edit

Three-star defensive lineman JaQuentin Madison commits to Arkansas

Three-star DT JaQuentin Madison.
Three-star DT JaQuentin Madison. (JQ Madison Twitter)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

The Arkansas Razorbacks got good news on Sunday as three-star defensive lineman JaQuentin Madison called the Hogs.

Madison, a native of Alpharetta, Georgia, made his announcement fresh off an official visit to Arkansas this past weekend.

Advertisement

Madison, 6-foot-3 and 280 pounds, plays on the interior of the defensive line. He holds offers from Georgia Tech, Missouri, Kansas and several others.

He also garnered interested from Georgia and Florida State.

With Madison’s commitment, Arkansas now sits at 11 in the class of 2025. He’s the first defensive lineman to commit to the Razorbacks in this cycle.

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TROUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement