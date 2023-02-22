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Top in-state linebacker to visit Arkansas in March

Brian Huff, a four-star linebacker out of Jonesboro, will visit Arkansas the weekend of March 4.
Brian Huff, a four-star linebacker out of Jonesboro, will visit Arkansas the weekend of March 4. (@brianhuff23)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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A Jonesboro recruit who was recently rated as a 5.8 four-star linebacker is planning a trip to Fayetteville.

Brian Huff, a linebacker and tight end out of Valley View High School, told HawgBeat he will be on campus the first weekend of March, following the end of the NCAA recruiting dead period on March 1.

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