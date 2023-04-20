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{{ timeAgo('2023-04-20 15:30:00 -0500') }} football Edit

Top in-state prospects set for Friday decision

Charleston Collins, a four-star defensive end in the class of 2024 out of Little Rock, will make his college decision on Friday.
Charleston Collins, a four-star defensive end in the class of 2024 out of Little Rock, will make his college decision on Friday. (SoonerScoop.com/Josh McCuistion)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88
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