 Twitter reacts to Arkansas Razorbacks' 74-68 upset win over Gonzaga Bulldogs in Sweet 16
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Twitter reacts to Arkansas' upset win over Gonzaga

Mason Choate • HawgBeat
Staff Writer
@ChoateMason

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The fourth-seeded Razorbacks knocked off No. 1 overall seed Gonzaga 74-68 in the Sweet 16 on Thursday night. Arkansas advances to its second straight Elite Eight and will face the winner of Duke and Texas Tech.

Some people were upset with calls made, especially the fifth foul called on Gonzaga forward Chet Holmgren. Here is what people around the country were saying Thursday evening...

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