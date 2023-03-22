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UCA transfer Camren Hunter talks unofficial visit to Arkansas

UCA transfer Camren Hunter took an unofficial visit to Arkansas.
UCA transfer Camren Hunter took an unofficial visit to Arkansas. (Kevin Jairaj - USA Today)
Jackson Collier • HawgBeat
Basketball Recruiting Analyst
@JacksonCollier

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Even though Arkansas is still dancing in March Madness, the Razorback coaching staff has not stopped recruiting. With the transfer portal fully open, the staff is in the unique position of preparing to succeed for next season while still preparing for a Sweet Sixteen matchup against UConn. It is part of the new college basketball recruiting process and one Arkansas head coach Eric Musselman knows well.

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