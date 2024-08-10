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VIDEO: Eric Mateos, offensive linemen talk Arkansas fall camp
Mason Choate
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HawgBeat
Publisher
Watch video of Arkansas offensive line coach Eric Mateos, Joshua Braun and Fernando Carmona Jr. meeting with reporters after Day 10 of fall camp in Fayetteville.
Check out our homepage for more coverage of the Hogs' first 10 days of camp ahead of the season opener against UAPB on Thursday, Aug. 29.
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