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VIDEO: Kolby Smith, running backs talk Arkansas fall camp
Mason Choate
•
HawgBeat
Publisher
Watch video of Arkansas running backs coach Kolby Smith and running backs Ja'Quinden Jackson and Rodney Hill meeting with reporters after Day 9 of fall camp in Fayetteville.
Check out our homepage for more coverage of the Hogs' first nine days of camp ahead of the season opener against UAPB on Thursday, Aug. 29.
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