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VIDEO: Marcus Woodson, defensive backs talk Arkansas fall camp
Mason Choate
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HawgBeat
Publisher
Watch video of Arkansas co-defensive coordinator Marcus Woodson and defensive backs Jayden Johnson, Doneiko Slaughter and TJ Metcalf and meeting with reporters after Day 11 of fall camp in Fayetteville.
Check out our homepage for more coverage of the Hogs' first 11 days of camp ahead of the season opener against UAPB on Thursday, Aug. 29.
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