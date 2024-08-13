PHNjcmlwdD4KICBhbmd1bGFyLm1vZHVsZSgncml2YWxzJykucnVuKGZ1bmN0
aW9uKGdvb2dsZUFuYWx5dGljc1NlcnZpY2UpIHsKICAgIGdvb2dsZUFuYWx5
dGljc1NlcnZpY2Uuc2V0R2FDbGllbnRJZCgnRy03NjRINEtHMUI0Jyk7CiAg
fSk7Cjwvc2NyaXB0PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
VIDEO: Petrino, Green, Singleton talk Arkansas fall camp
Mason Choate
•
HawgBeat
Publisher
Watch video of Arkansas offensive coordinator Bobby Petrino and quarterbacks Taylen Green and Malachi Singleton meeting with reporters after Day 12 of fall camp in Fayetteville.
Check out our homepage for more coverage of the Hogs' first 12 days of camp ahead of the season opener against UAPB on Thursday, Aug. 29.
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL0NVNTRwMzdxWm5BP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm
cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL2RYcVdxMC1Ub1lNP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm
cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwNzMiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2Fya2Fuc2FzLnJpdmFscy5j
b20vbmV3cy92aWRlby1wZXRyaW5vLWdyZWVuLXNpbmdsZXRvbi10YWxrLWFy
a2Fuc2FzLWZhbGwtY2FtcCIsCiAgICBjc19mcGlkOiAnKm51bGwnLAogICAg
Y3NfZnBpdDogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwZG06ICcqbnVsbCcsCiAgICBj
c19mcGR0OiAnKm51bGwnCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFy
IHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBk
b2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMu
YXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZl
cnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVy
c2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9j
cy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7
CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQx
NDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGYXJrYW5zYXMucml2YWxzLmNvbSUyRm5l
d3MlMkZ2aWRlby1wZXRyaW5vLWdyZWVuLXNpbmdsZXRvbi10YWxrLWFya2Fu
c2FzLWZhbGwtY2FtcCZjNT0yMDIyNzMzMDczJmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3Vj
ZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0t
PgoKCg==