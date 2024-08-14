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ago football Edit

VIDEO: Travis Williams, linebackers talk Arkansas fall camp

Mason Choate • HawgBeat
Publisher
@ChoateMason

Watch video of Arkansas defensive coordinator Travis Williams and linebackers Brad Spence and Anthony Switzer meeting with reporters after Day 13 of fall camp in Fayetteville.

Check out our homepage for more coverage of the Hogs' first 13 days of camp ahead of the season opener against UAPB on Thursday, Aug. 29.

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