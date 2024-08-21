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ago football Edit

VIDEO: Travis Williams press conference on Arkansas defense

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

Watch video of Arkansas defensive coordinator Travis Williams' press conference with reporters after Wednesday's practice in Fayetteville.

Check out our homepage for more coverage of the Hogs ahead of the season opener against UAPB on Thursday, Aug. 29.

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