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WATCH: Arkansas basketball players press conference

Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran

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Hear from Arkansas G Joseph Pinion and F Denijay Harris in Thursday afternoon's press conference. The Razorbacks play in an exhibition match against UT Tyler on Friday at 6:30 p.m. inside Bud Walton Arena. The guys talk about the exhibition and look ahead to the start of the 2023-24 season.

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