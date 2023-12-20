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WATCH: Arkansas offensive line coach Eric Mateos introductory presser

Mason Choate • HawgBeat
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Arkansas Razorbacks football offensive line coach Eric Mateos gives his introductory press conference with the Hogs after being hired on Dec. 3.

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