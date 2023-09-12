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WATCH: Arkansas players press conference - BYU week

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Hear from Arkansas RB AJ Green, OL Brady Latham, LB Antonio Grier and LB Chris Paul Jr. in Tuesday evening's press conference. The Razorbacks defeated Kent State 28-6 last Saturday in the team's home opener in Fayetteville. The guys talk about that win and look ahead to Saturday's matchup with BYU.

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