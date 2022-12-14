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WATCH: Ben Sowders talks new S&C job with Arkansas

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas strength and conditioning coach Ben Sowders talk about his new position with the Razorbacks and his plan moving forward with the Hogs.

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