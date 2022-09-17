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WATCH: Bobby Petrino recaps 38-27 loss to Arkansas

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

In his first game at Donald W. Reynolds Razorback Stadium since being fired by Arkansas in 2012, Missouri State head coach Bobby Petrino nearly led the Bears to an upset win over the Razorbacks.

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