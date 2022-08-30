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WATCH: Cincinnati HC Luke Fickell previews matchup with Razorbacks

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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