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WATCH: Dave Van Horn previews SEC Tournament

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

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Watch Arkansas baseball head coach Dave Van Horn preview his team's plan for the SEC Baseball Tournament. Van Horn updates injuries, talks pitching and analyzes potential opponents.

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