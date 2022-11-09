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WATCH: Dave Van Horn recaps fall baseball season

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Arkansas baseball head coach Dave Van Horn met with the media Wednesday to recap the 2022 fall season. Hear his thoughts below, and subscribe to the HawgBeat YouTube page so you don't miss out on any practice highlights or press conferences.

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