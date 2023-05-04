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WATCH: Dave Van Horn talks injuries, previews Mississippi State series

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

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Watch Arkansas baseball head coach Dave Van Horn provide injury updates, preview the weekend series at Mississippi State, give his thoughts on so many pitchers needing Tommy John surgery and much more.

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