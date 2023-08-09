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WATCH: Dave Van Horn talks state of roster, start date for fall ball

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

Arkansas Razorbacks baseball head coach Dave Van Horn gives his thoughts on how his roster turned out following the MLB Draft. Van Horn provides insight on who might play where, the health of the team, a start date for fall ball and some transfer additions.

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