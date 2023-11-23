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WATCH: Eric Musselman, Devo Davis discuss loss to Memphis

Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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Hear from Eric Musselman and Devo Davis after Arkansas basketball's 84-79 loss to Memphis in the Battle 4 Atlantis on Thursday night.

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