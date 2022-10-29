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WATCH: Eric Musselman Postgame - Texas 90, Arkansas 60 (Exhibition)

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman had to say about what went wrong for his team in the 90-60 exhibition loss to Texas.

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