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WATCH: Eric Musselman previews exhibition with Rogers State

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman talk about the Hogs' starting lineup situation and things he'd like to see out of his team when they take on Rogers State in an exhibition on Monday at 7 p.m. inside Bud Walton Arena.

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