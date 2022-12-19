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WATCH: Eric Musselman previews UNC Asheville game

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman and Nick Smith Jr. had to say ahead of Wednesday's game against the UNC Asheville Bulldogs at Bud Walton Arena.

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