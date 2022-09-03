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WATCH: Four-star Razorback QB target Walker White GOES OFF for 6 TDs

Alex Trader • HawgBeat
Recruiting Analyst
@TraderRivals

Arkansas quarterback target and legacy 2024 prospect Walker White dominated Shiloh Christian in his trip to Springdale, throwing for 170 yards and three touchdowns while adding three TDs and 80 yards on the ground.

Watch every completion, plus every rush attempt from the Rivals250 four-star out of Little Rock Christian courtesy of @TraderRivals' Twitter as a part of the HawgBeat high school football Preps Preview Marquee-Matchup.

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