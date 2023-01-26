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WATCH: Gus Argenal, Makhi Mitchell preview Baylor game

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas assistant coach Gus Argenal and forward Makhi Mitchell preview Saturday's game at the Baylor Bears.

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